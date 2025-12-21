तुर्की की मिट्टी से निकला 12,000 साल पुराना इंसान, जिसने वैज्ञानिकों के भी उड़ा दिए होश

Advertisement
Mysterious Old Face in Turkey: तुर्की में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसे बहुत ही अनमोल खजाना माना जा रहा है. खुदाई के दौरान पत्थरों पर उकेरा गया एक 12,000 साल पुराना चेहरा मिला है. वैज्ञानिक इस खोज को मानव सभ्यता के इतिहास का जरूरी हिस्सा बता रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:44 AM IST
Science Latest News: तुर्की में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही पुराने और अनोखी चीज मिली है जिससे पता चलता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे. तुर्की के काराहांतेपे नाम की प्राचीन जगह पर पत्थर का एक चेहरा मिला है जिस पर इंसान की आंखें, नाक और होंठ साफ देखे जा सकते हैं. इस पत्थर की उम्र तकरीबन 12 हजार साल है. यह उस दौर की बात है जब दुनिया में लिखने-पढ़ने का काम भी शुरू नहीं हुआ था और इंसान सिर्फ खेती करना और जानवरों को पालना सीख रहे थे. 

बहुत खास है काराहांतेपे
काराहांतेपे, यह दुनिया की उस सबसे पुरानी जगहों में से एक हैं जहां इंसानों ने एक साथ मिलकर घर बनाकर रहना शुरू किया था. इस खोज को बहुत कीमती माना जा रहा है क्योंकि यह वैज्ञानिकों को और हमें इंसानी सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत के समय में ले जाती है. 

इस खोज में ऐसा क्या खास है?
इसकी खोज करने वाली नजमी कैरोल कहती हैं, 'पहले हमें लगता था कि हमें सिर्फ इंसानों जैसे दिखने वाले पत्थर मिले हैं लेकिन यह पहली बार है था जब हमने पत्थरों पर उकेरा गया एक असली चेहरा देखा, यह हमारे लिए रोमांचक पल था'. लिवरपुल यूनिवर्सिटी के डॉ. जिरान काबुचो कहते हैं, यह खोज दिखाती है कि 12,000 साल पहले भी इंसान कला के मामले में बहुत आगे थे. 

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?
प्रोफेसर कैरोल का कहना है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह किसी देवता की मूर्ति है. संभव है कि यह किसी खास सोच या विचार को दिखाने के लिए बनाया गया इंसान का रूप हो. पहले के समय में ज्यादातर लोग जानवरों की नक्काशी करते या तस्वीरें बनाते. इस तस्वीर से पता चलता है कि, धीरे-धीरे इंसान खुद को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समझने लगा था. 

पहले भी हो चुकी है ऐसी खोज
तुर्की के खास इलाके में खुदाई का काम 2019 में शुरू हुआ था. इससे पहले साल 2017 में वैज्ञानिकों ने यरुशलेम के पास भी एक पत्थर की खोज की थी जिस पर लगभग 12,000 साल पुराना ही चेहरा बना था. अमेरिकी प्रोफेसर नताली मोनरो ने तुर्की में मिले चेहरे को देखते ही कहा कि, ऐसा लगता है जैसे हम इसे पहले से जानते हैं. हैरानी की बात है कि दोनों जगहों पर पत्थरों पर चेहरा बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
प्रोफेसर कैरोल बताते हैं कि हजारों साल पहले अलग-अलग जगहों पर रहने वाले लोग एक-दूसरे को जानते थे. सबकी पहचान भले अलग थी लेकिन उनका कला और सोचने का तरीका काफी मिलता-जुलता था. शानली अराफा में मिली ये चीजें उस समय की सबसे बेहतरीन कलाकारी है जो दिखाती हैं कि कैसे इंसानों ने पहली बार अपनी भावनाओं को पत्थरों पर उतारना शुरू किया. 

