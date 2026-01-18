पिरामिड से भी पुरानी: झील के नीचे मिली 5200 साल पुरानी रहस्यमयी नावें, वैज्ञानिक बोले- इन्हें तो...

Advertisement
Science Latest News: उत्तरी अमेरिका की मेंडोटा झील के नीचे वैज्ञानिकों को 5,000 साल पुरानी कुछ नावें मिली हैं. झील की गहराई में लकड़ी की 16 प्राचीन नावें मिली हैं जो मिस्र के पिरामिड से भी ज्यादा पुरानी है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:30 AM IST
Thousands year old Ship: वैज्ञानिकों को उत्तरी अमेरिका की मेंडोटा झील (Lake Mendota) के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिससे हजारों साल पुराने इंसानों के जीवन का पता चल रहा है. झील की गहराई में लकड़ी की 16 पुरानी नावें मिली हैं जो अंदर से खोखली करके बनाई गई थीं. इनमें से सबसे पुरानी नाव इतनी प्राचीन है कि वह मिस्र के मशहूर पिरामिडों के बनने से भी पहले की है. इन नावों को देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं कि हजारों साल पहले भी वहां के लोग यात्रा करने और नावें बनाने के काम में बहुत माहिर थे.

एक साथ मिलीं कई नावें
झील के नीचे नावों मिलने का सिलसिला साल 2021 में शुरू हुआ था. इसी साल एक नाव मिली जो 1,200 साल पुरानि थी तो वहीं दूसरी नाव 2022 में मिली जो करीब 3,000 साल पुरानी थी. इसके बाद लगातार खोज जारी है और तबसे 14 नावों की खोज की जा चुकि है. इनमें से 6 तो 2025 में ही खोजी गई हैं. 

क्यों होता था इन नावों का इस्तेमाल?
वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले लोग इन नावों का इस्तेमाल झील में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे. कुछ नावों में ऐसे पत्थर मिले हैं जिनका इस्तेमाल मछली पकड़ने वाले जाल को भारि बनाने के लिए किया जाता था. इससे साफ है कि लोग इन नावों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे जिसमें सबसे पुरानी 5,200 तो सबसे नई नाव लगभग 700 साल पुरानी है. 

किस समय की हैं ये नावें?
वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पुरानी नाव करीब 5,000 साल पहले बनाई गई थी या यूं समझें कि जब मिस्र के मशहूर पिरामिड भी नहीं बने थे यह नाव तब की है. यह उस दौर की बात है जब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता में लोगों ने लिखना शुरू ही किया था. यह नाव ग्रेट लेक्स में मिली अब तक की सबसे पुरानी नाव है. 

किस पेड़ की लकड़ी से बनी थी ये नाव?
झील से जो 16 नावें मिलीं उनमें से 8 नावें ओक नाम के पेड़ की लकड़ी से बनी थीं और इस बात ने वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया. आमतौर पर लाल ओक की लकड़ी से नावें नहीं बनाई जातीं क्योंकि यह पानी को बहुत जल्दी सोख लेती है और भारी होकर डूब सकती है. लेकिन हजारों साल पहले के लोग फिर भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे.

क्या थी ये पुरानी तकनीक?
वैज्ञानिकों ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि, जब ओक का पेड़ बीमार या बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर टाइलोस नाम की एक खास चीज बनने लगती है. यह टाइलोस लकड़ी के अंदर पानी जाने वाले रास्ते को बंद कर देता है जिससे लकड़ी वॉटरप्रूफ हो जाती है और पानी में बेहतर तैरती है. 

