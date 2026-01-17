Advertisement
सऊदी अरब की गुफाओं में मिले 1800 साल पुराने चीतों के अवशेष, DNA जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Science News: वैज्ञानिकों को उत्तरी सऊदी अरब में चीते के ममी बन चुके पुराने अवशेष मिले हैं. यह खोज बहुत खास है क्योंकि इससे पता चलता है कि पुराने समय में वहां चीते रहा करते थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:17 PM IST
1800 Year old Cheetah: वैज्ञानिकों को उत्तरी सऊदी अरब के अरार शहर के पास गुफाओं में चीतों के बहुत पुराने शरीर और हड्डियां मिली हैं. वैज्ञानिकों को ऐसे चीतों के शरीर मिले हैं जो 1800 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. खुदाई के दौरान 7 ममीकृत चीते और 54 अन्य चीतों की हड्डियां मिली हैं. इस खोज से यह समझने में मदद मिलेगी कि पुराने समय में इस इलाके में चीते कहा-कहा पाए जाते थे. इटली की एक वैज्ञानिक जोआन मैडुरेल-मालापेइरा ने इस बारे में बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा.

कैसी है ममी की हालत?
जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में छपे अध्ययन के अनुसार इन चीतों की ममी की हालत और वहां के माहौल के बारे में कुछ खास बातें सामने आई हैं. इन चीतों के शरीर बिल्कुल सूखे छिलकों जैसे दिखते हैं और उनकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं. इसके अलावा उनका शरीर भी पूरी तरह से सिकुड़ गया है. 

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराई में मिला 400 साल पुराना 'काला राक्षस', इसका साइज देख वैज्ञानिकों के उड़े होश

इतने साल तक कैसे रहे सुरक्षित?
वैज्ञानिकों का मानना है कि गुफाओं के अंदर की सूखी हवा और एक जैसा स्थिर तापमान होने की वजह से ये शरीर इतने सालों तक खराब नहीं हुए और कुदरती तौर पर ममी बन गए. हालांकि, वैज्ञानिक अभी पूरी तरह यह नहीं जानते कि ये शरीर ममी कैसे बने या इतनी बड़ी संख्या में चीते इन गुफाओं में क्यों रहते थे.

वैज्ञानिकों के लिए क्यों खास है ये खोज?
इतने बड़े जानवरों के शरीर का सुरक्षित रखना बहुत ही अनोखी बात है. इसके लिए न केवल सही मौसम और माहौल की जरूरत होती है बल्कि यह भी जरूरी है कि दूसरे शिकारी जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं. इससे पहले रूस में भी एक बहुत पुरानी बिल्ली के बच्चे की ममी मिली थी. रिसर्चर्स ने बताया कि, इतने पुराने चीतों के शरीर का बिल्कुल सही सलामत मिलना अनोखी बात है. 

कहां पाए जाते हैं ज्यादा चीते?
पुराने समय में चीते अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों में पाए जाते थे लेकिन अब वे अपने पुराने इलाकों के सिर्फ 9 प्रतिशत में ही बचे हैं. सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में तो वे दशकों ने नजर नहीं आए हैं. चीतों के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है कि उनके लिए खाने की कमी हो गई. 

यह भी पढ़ें: सूखे रेगिस्तान के नीचे मिली 'अंडरग्राउंड दुनिया', जहां पानी की एक बूंद नहीं वहां मजे में हैं ये जीव

जांच में क्या सामने आया?
वैज्ञानिकों ने जब इनक DNA की जांच की तो पता चला कि इन पुराने चीतों के जीन आज के एशिया और उत्तर-पश्चिम अफ्रीका में रहने वाले चीतों से बहुत मिलते-जुलते हैं. यह जानकारी उन इलाकों में चीतों को दोबारा बसाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है जहां से ये पूरी तरह खत्म हो चुके हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

