रूस की गुफा में मिला 2 लाख साल पुराना इंसानी दांत, वैज्ञानिक बोले- 'सबसे अलग है इनका DNA'

Early Humans DNA: वैज्ञानिकों को रूस के साइबेरिया की एक गुफा में एक प्राचीन इंसान के दाढ़ का दांत मिला है जिससे वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी जानकारी मिली है. यह दांत करीब 2 लाख साल पुराना है जो अब तक मिले सभी डेनिसोवन इंसानों के रिकॉर्ड में सबसे पुराना है. वैज्ञानिकों ने इस दांत के DNA Test से पता लगाया कि उस समय के इंसान कहां-कहां घूमते थे और वे दूसरे तरह के प्राचीन इंसानों के साथ कैसे रहते थे. इस खोज से पता चलता है कि प्राचीन इंसानों का परिवार और उनके रहने का इलाका हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था.

कब हुई थी इसकी खोज?

साल 2010 में वैज्ञानिकों को एक छोटी उंगली की हड्डी मिली थी जिससे पहली बार डेनिसोवन इंसानों का पता चला. अब तक वैज्ञानिकों के पास इन प्राचीन इंसानों की कम जानकारी थी क्योंकि उनके शरीर के हिस्से सही सलामत नहीं मिले थे. लेकिन अब इस 2 लाख साल पुराने दांत ने वैज्ञानिकों को उन प्राचीन इंसानों के बारे में नई बातें जानने में मदद मिली.

डीएनए जांच में क्या सामने आया?

जांच से पता चला कि डेनिसोवन लोग असल में निएंडरथल इंसानों के बहुत करीबी रिश्तेदार थे. हालांकि, अब ये दोनों प्रजातियां ही दुनिया से खत्म हो चुकी हैं. वैज्ञानिकों को जो दांत अभी मिला है वह पहले खोजी गई उंगली से दोगुना पुराना है. अब तक जितने भी प्राचीन इंसानों के DNA मिले हैं उनमें यह दांत सबसे पुराना साबित हुआ है.

वैज्ञानिकों को इससे क्या जानकारी मिली?

पुरानी थ्योरी कहती थी कि अलग-अलग तरह के प्राचीन इंसान अलग रहते थे लेकिन इस दांत ने साबित कर दिया कि डेनिसोवन और निएंडरथल लोग आपस में मिल-जुलकर रहते थे. वैज्ञानिकों को पता चला है कि इस गुफा वाले इलाके में समय-समय पर नए-नए डेनिसोवन समूह आते रहते थे और पुराने समूहों की जगह ले लेते थे. दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के लोगों के DNA में डेनिसोवन के अंश मिलते हैं.

क्या इनका असर आज भी दिखता है?

आज के इंसानों के शरीर में दर्जनों ऐसे हिस्से मिले हैं जो हमें उन प्राचीन डेनिसोवन लोगों से विरासत में मिले हैं. ये पुराने जीन आज भी हमारे शरीर में काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं जैसे हाइट, ब्लड प्रेशर और बीमारियों से लड़ने की ताकत (Immunity) कैसी होगी. रिसर्च में 16 ऐसी खास बातें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, हीमोग्लोबिन और शरीर में होने वाली जलन पर भी इन प्राचीन लोगों के जीन्स का असर होता है. लाखों साल पहले खत्म हो चुकी प्रजाति आज भी सेहत पर असर डाल रही है.