आर्कटिक बर्फ के नीचे मिले 30,000 जीवाश्म, 24 करोड़ साल पहले धरती पर रहते थे ये खतरनाक शिकारी

Arctic Fossil Bed: आर्कटिक द्वीप स्पिट्सबर्गेन पर जीवाश्मों से भरी एक जगह मिली है. इसने 24.9 करोड़ साल पहले फलते-फूलते एक असाधारण इकोसिस्टम का पर्दाफाश किया है. इस खोज ने बड़ी विलुप्ति (Extinction)के बाद जीवों के वापस पनपने की हमारी समझ को बदल दिया है. इस खोज में 30,000 से ज्यादा जीवाश्म जैसे दांत, हड्डियां और अन्य अवशेष शामिल हैं. ये अवशेष शुरुआती समुद्री रेंगने वाले जीवों जैसे शार्क और मछलियों के हैं. लगभग 10 साल के शोध के बाद मिला यह प्राचीन समुदाय डायनासोर युग के सबसे शुरुआती समुद्री इकोसिस्टम में से एक है.

क्यों खास है ये खोज?

यह शोध साइंस पत्रिका में छपा है जिसे ओस्लो यूनिवर्सिटी और स्वीडिश प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की एक टीम ने लिखा है. उनके नतीजों से पता चला है कि जटिल समुद्री जीवन(Complex Marine Life)का अचानक और तेजी से विकास एक बड़ी तबाही (Permian Mass Extinction)के सिर्फ 30 लाख साल बाद हुआ था. इस तबाही ने 90% से ज्यादा समुद्री जीवों को खत्म कर दिया था.

कैसे हुई ये खोज?

वैज्ञानिकों ने 800 किलो से ज्यादा जीवाश्मों को बहुत ध्यान से खोदकर निकाला. इसमें छोटी शार्क के दांतों से लेकर इचथियोसॉर(Ichthyosaur)की विशाल हड्डियों तक के अवशेष शामिल किए गए. उनकी ग्रिड-आधारित खुदाई के तरीके से एक समृद्ध समुद्री समुदाय का पता चला जिसमें पहले से ही Complex Food Webs मौजूद थे. इन शुरुआती महासागरों में ग्रिपिया लॉन्गिरोस्ट्रिस जैसे छोटे स्क्विड का शिकार करने वाले जीव, 5 मीटर से ज्यादा लंबे विशाल शिकारी और अपानेरम्मा जैसे पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले जीव भी पाए जाते थे.

इस खोज से क्या साबित होता है?

यह इकोसिस्टम दिखाता है कि समुद्री जीवों की विविधता(Biodiversity)अचानक और तेज गति से वापस आ गई थी. यह उस पुरानी सोच को गलक साबित करता है जिसमें माना जाता था कि यह वापसी लाखों साल में धीरे-धीरे हुई होगी. आंकड़े बताते हैं कि महासागर की दुनिया पहले ही स्थिर हो चुकी थी.

इस खोज का क्या महत्व है?

दुनिया भर के विश्लेषणों में स्पिट्सबर्गेन का यह जीवाश्म बिस्तर डायनासोर युग की शुरुआत के सबसे समृद्ध रीढ़ वाले जीवों के संग्रहों में से एक माना गया है. यह इस पुरानी सोच को चुनौती देता है कि समुद्री जीवों की विकास बहुत लंबे समय बाद हुआ होगा. इसके बजाय यह दिखाता है कि ये समुद्री जीव विलुप्ति की घटनाओं के साथ-साथ ही विकसिक हुए और लगभग तुरंत ही नई जगहों का फायदा उठाने लगे.