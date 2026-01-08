DNA में छिपा मिला 2500 साल पुराना 'दुश्मन'! पूर्जवों की हड्डियों से वैज्ञानिकों ने खोजा प्राचीन वायरस

Herpes HHV Virus Found: वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. उन्होंने 2,000 साल से भी पुराने इंसाना अवशेषों से हर्पीस वायरस (HHV-61 और 6B) के प्राचीन रूप को फिर से तैयार किया है. यह रिसर्च वियना और एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है जिसे साइंस एडवांसेज पत्रिका में छापा गया है. रिसर्च में पता चला कि यह वायरस लौह युग (Iron Age) यानी कम से कम 2,500 साल पहले से इंसान के शरीर में मौजूद है. यह वायरस इंसानी शरीर के DNA के अंदर खुद को जोड़ लेता था.

बच्चों पर डालता है बुरा असर

दुनिया के लगभग 90% बच्चों को 2 साल की उम्र तक यह वायरस अपनी चपेट में ले लेता है जिसे छठी बीमारी भी कहते हैं. इसमें बच्चों को तेज बुखार आता है और शरीर पर दाने निकल आते हैं. कई मामलों में तो बुखार इतना तेज होता है कि बच्चों को दौरे भी पड़ सकते हैं. यह वायरस शरीर में एक बार घुसने के बाद जीवन भर के लिए सो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता. दुनिया में हर 100 में से 1 शख्स में यह वायरस जन्म से ही मौजूद है.

कैसे हुआ प्राचीन वायरस का खुलासा?

वियना और एस्टोनिया के वैज्ञानिकों ने यूरोप के अलग-अलग इलाकों से लगभग 4,000 पुराने कंकालों के नमूनों की जांच की. इस बड़ी खोज में टीम को 11 प्राचीन हर्पीस वायरस के सुराग मिले जिसे लैब में फिर से तैयार किया गया. सबसे पुराना वायरस इटली में मिला जो लौह युग की एक महिला के कंकाल में छिपा था. इंग्लैंड, बेल्जियम, रूस और एस्टोनिया में मिली हड्डियों में भी इसके अलग-अलग रूप पाए गए.

खोज में क्या रही सबसे बड़ी चुनौती?

रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक मेरियम गुएलिल ने बताया कि हजारों साल पुराने वायरस को खोजना मुश्किल क्यों था. वैसे तो यह वायरस दुनिया के 90% लोगों को कभी न कभी बीमार करता है लेकिन यह हजारों साल पुरानी हड्डियों में तभी मिलती है जब वह किसी के DNA से जुड़ा हो और ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ 1% ही हैं. सबसे मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि ज्यादातर लोगों में मरने में बाद यह वायरस गायब हो जाता था.

वायरस और इंसानों का पुराना रिश्ता: कैसे बदला DNA?

वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला कि यह वायर इंसान के DNA में किस जगह पर छिपता था. टेस्ट से पता चला कि यह वायरस हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वज के DNA का हिस्सा बन गया था और तभी के पीढ़ी-दर-पीढ़ी बच्चों में चला आ रहा है. रिसर्च में यह भी पता चला कि HHV-6A ने समय के साथ DNA में जुड़ने की ताकत खो दी. जैसे-जैसे इंसान बदले इस वायरस ने भी शरीर के साथ रहने का तरीका बदल दिया.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

वैज्ञानिकों को इस वायरस के बारे में 1980 के दशक में पता चला था. पहले माना जाता था कि यह वायरस नया है लेकिन अब यह पक्का हो गया है कि यह Iron Age का है. वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान लाखों साल पहले अफ्रीका से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैले थे तभी से यह वायरस उनके साथ-साथ चल रहा है. यह वायरस तब से हमारे साथ है जब इंसान जंगलों से निकलकर बस्तियां बसा रहे थे जिसके अब ऐतिहासिक सबूत भी मौजूद हैं.