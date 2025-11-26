Advertisement
ब्रिटिश म्यूजियम में मिला 3,000 साल पुराना नक्शा, इस खोज से बाइबिल के इतिहास पर बड़ा खुलासा

Worlds Oldest Map: ब्रिटिश म्यूजियम में 3,000 साल पुराना एक नक्शा मिला है. माना जा रहा है कि यह नक्शा हमें नूह की असली नाव की जगह तक ले जा सकता है. इस नक्शे में कुछ बातों के सुराग पुराने बेबीलोनियन लेखों में छिपे हुए हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:43 PM IST
Science News: ब्रिटिश म्यूजियम में एक बहुत बड़ी खोज हुई है जिससे पुराने बेबीलोन के नक्शों और बाइबिल के इतिहास के बीच एक दिलचस्प रिश्ता सामने आया है. शोधकर्ताओं ने 3,000 साल पुरानी मिट्टी की एक पटिया को डिकोड किया है जिसका नाम इमागो मुंडी है. इस पटिया से पता चलता है कि नूह के जहाज का असली ठिकाना कहां हो सकता है. यह खोज पुरानी बाढ़ की कहानियों और जहाज की पौराणिक यात्रा के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है. इमागो मुंडी सिर्फ एक नक्शा नहीं है बल्कि यह उस समय के लोगों की दुनिया और जरूरी जगहों के बारे में मान्यताओं को जानने का एक रास्ता है. 

कब हुई थी इसकी खोज?
यह कलाकृति 3,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और बताती है कि बेबीलोन के लोग अपनी दुनिया को कैसे देखते थे. इसे 1882 में इराक में खोजा गया था और इस पर कीलाकार लिपि(Cuneiform)में लिखावट है जो बेबीलोनवासियों की एक पुरानी लेखन शैली थी. इस लिखावट में उनकी दुनिया की झलक मिलती है जिसमें पौराणिक यात्राओं और मशहूर पात्रों के संदर्भ शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: क्या एलियंस होते हैं? भारत-जापान की 30 मीटर वाली दूरबीन देगी इस सवाल का फाइनल जवाब

मैप में क्या दिखाया गया?
ब्रिटिश म्यूजियम के क्यूरेटर डॉ. इरविंग फिंकेल ने बताया कि इस नक्शे में उरार्टू नाम की जगह की ओर जाने का रास्ता दिखाया गया है. यह रास्ता बाइबिल में बताए गए उस इलाके से मेल खाता है जहां माना जाता है कि नूह का जहाज उतरा था. इससे पता चलता है कि जहाज सिर्फ एक धार्मिक निशान से ज्यादा रहा होगा, यह असली भूगोल पर आधारित हो सकता है. नूह की बाढ़ की बेबीलोनियन कहानी में उत्नापिश्तिम नाम का एक आदमी शामिल है जो बाइबिल से बहुत मिलती-जुलती है. 

यह भी पढ़ें: NASA की सैटेलाइट ने दिखाई डराने वाली तस्वीर, अंटार्कटिका की बर्फ ने तोड़ा 47 साल पुराना रिकॉर्ड

नक्शे में छिपा सफर का राज
इमागो मुंडी को दूसरे पुराने नक्शों से अलग करने वाली चीज इसमें दिए गए रास्ते के अनोखे निर्देश हैं. इस मिट्टी की पटिया के पीछे वैज्ञानिकों को यात्रियों के लिए एक गाइड मिली जिसमें सफर के दौरान आने वाली जगहों की डिटेल्स थी. इससे पता चलता है कि बेबीलोन के लोगों के पास भी जहाज की कहानी का अपना मॉडस था जहां जहाज को देवताओं द्वारा भेजी गई भयंकर बाढ़ का सामना करने के लिए बनाया गया था.

author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

