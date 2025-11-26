ब्रिटिश म्यूजियम में मिला 3,000 साल पुराना नक्शा, इस खोज से बाइबिल के इतिहास पर बड़ा खुलासा

Science News: ब्रिटिश म्यूजियम में एक बहुत बड़ी खोज हुई है जिससे पुराने बेबीलोन के नक्शों और बाइबिल के इतिहास के बीच एक दिलचस्प रिश्ता सामने आया है. शोधकर्ताओं ने 3,000 साल पुरानी मिट्टी की एक पटिया को डिकोड किया है जिसका नाम इमागो मुंडी है. इस पटिया से पता चलता है कि नूह के जहाज का असली ठिकाना कहां हो सकता है. यह खोज पुरानी बाढ़ की कहानियों और जहाज की पौराणिक यात्रा के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है. इमागो मुंडी सिर्फ एक नक्शा नहीं है बल्कि यह उस समय के लोगों की दुनिया और जरूरी जगहों के बारे में मान्यताओं को जानने का एक रास्ता है.

कब हुई थी इसकी खोज?

यह कलाकृति 3,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और बताती है कि बेबीलोन के लोग अपनी दुनिया को कैसे देखते थे. इसे 1882 में इराक में खोजा गया था और इस पर कीलाकार लिपि(Cuneiform)में लिखावट है जो बेबीलोनवासियों की एक पुरानी लेखन शैली थी. इस लिखावट में उनकी दुनिया की झलक मिलती है जिसमें पौराणिक यात्राओं और मशहूर पात्रों के संदर्भ शामिल हैं.

मैप में क्या दिखाया गया?

ब्रिटिश म्यूजियम के क्यूरेटर डॉ. इरविंग फिंकेल ने बताया कि इस नक्शे में उरार्टू नाम की जगह की ओर जाने का रास्ता दिखाया गया है. यह रास्ता बाइबिल में बताए गए उस इलाके से मेल खाता है जहां माना जाता है कि नूह का जहाज उतरा था. इससे पता चलता है कि जहाज सिर्फ एक धार्मिक निशान से ज्यादा रहा होगा, यह असली भूगोल पर आधारित हो सकता है. नूह की बाढ़ की बेबीलोनियन कहानी में उत्नापिश्तिम नाम का एक आदमी शामिल है जो बाइबिल से बहुत मिलती-जुलती है.

नक्शे में छिपा सफर का राज

इमागो मुंडी को दूसरे पुराने नक्शों से अलग करने वाली चीज इसमें दिए गए रास्ते के अनोखे निर्देश हैं. इस मिट्टी की पटिया के पीछे वैज्ञानिकों को यात्रियों के लिए एक गाइड मिली जिसमें सफर के दौरान आने वाली जगहों की डिटेल्स थी. इससे पता चलता है कि बेबीलोन के लोगों के पास भी जहाज की कहानी का अपना मॉडस था जहां जहाज को देवताओं द्वारा भेजी गई भयंकर बाढ़ का सामना करने के लिए बनाया गया था.