महासागर की तलहटी में दबा 'न्यूक्लियर टाइम बम', 1990 में 34 देशों ने मिलकर क्या किया था; क्यों डर गए वैज्ञानिक?

Nuclear Waste: वैज्ञानिक अपनी खोजों की वजह से दुनिया भर को हैरान करते रहते हैं, एक बार फिर वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली खोज की है, वैज्ञानिकों की टीम को अटलांटिक महासागर की तलहटी में 3355 बैरल न्यूक्लियर वेस्ट मिला है, ये खोज फ्रांस से कई सौ मील दूर पर की गई है, ये खोज 130000 फीट की गहराई पर की गई, जानिए इस कचरे को लेकर वैज्ञानिकों की क्या राय है, ये कचरा कहां से आया है?

कब फेंके गए थे बैरल

इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये समुद्र में फेंके गए परमाणु कचरे से भरे बैरल की सही संख्या का एक छोटा सा हिस्सा है, उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 1946 से लेकर 1990 तक यूरोपीय देशों से 200000 से ज्यादा ऐसे बैरल समंदर में फेंके थे, इनका मानना था कि जमीन पर इसे ऐसे ही सुरक्षित रखा जा सकता है, रिपोर्ट के मुताबिक ये काम परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में किया गया था. जिसे 34 देशों की संस्था देखती है.

वैज्ञानिकों में डर

इस न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा चिंतित हैं, उनका मानना है कि ये कचरा समुद्री जीवो के जरिए इंसानों तक पहुंच सकता है, यह कचरा समुद्री जीवों में जमा हो सकता है और समुद्री भोजन खाने वाले इंसानों तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये बैरल हमेशा रेडियोधर्मी पदार्थ को रोक नहीं सकते हैं, ये धीरे - धीरे कचरा छोड़ते हैं, इनका जीवन काल 20 से 26 साल का था, जो कि खत्म हो चुका है, ऐसे में वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इन बैरल का क्या होगा?

क्यों हो सकती है समस्या

अगर हम इन बैरल की बात करें तो इसमें एक तिहाई हिस्सा ट्रिटियम है, यह ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, बाकी पदार्थ बीटा और गामा विकिरण छोड़ते हैं, इसके अलावा इनमें दो प्रतिशत अल्फा है, जबकि कुछ खाद्य तत्व भी शामिल हो सकते हैं जिनमें सीजियम- 137 की उम्र 30 साल है और प्लूटोनियम -241 की 13 साल और यूरेनियम -238 की उम्र 4.5 अरब साल से ज्यादा है, जो गंभीर समस्या का कारण बन सकता है.