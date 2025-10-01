Advertisement
मिस्र में मिली रहस्यमय कब्र का क्या 'Messi' से है कनेक्शन? 4500 साल पुरानी मूर्तियां देख वैज्ञानिक रह गए शॉक

Archaeological Findings: साक्करा में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है. इसमें दुर्लभ अंतिम संस्कार की मू्र्ति मिली है जो Messi नाम के आदमी, उसकी पत्मी और बेटी को दिखाती है. यह मूर्ति प्राचीन मिस्र की कला है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:33 PM IST
Ancient Egypt Mystery: मिस्र के साक्कारा कब्रिस्तान में एक अंतिम संस्कार की मूर्ति मिली है जो प्रचीन साम्राज्य के समय में पहले कभी नहीं देखी गई. यह अनोखी मूर्ति तकरीबन 2465-2323 ईसा पूर्व के समय की है. वैज्ञानिक जाही हवास और उनकी टीम को यह मूर्ति 2021 में मिली थी जो अपनी तरह की एकमात्र मूर्ति है जिसमें ऐसे कलात्मक तत्न हैं जो उस समय की बाकी मूर्तियों से अलग बनाते हैं. इस खोज के बारे में पूरी जानकारी द जर्नल ऑफ इजिप्टियन आर्कियोलॉजी में छपी एक रिसर्च में दी गई है जो प्राचीन मिस्र की कला के बारे में बताती है.

कैसी है ये मूर्ति?
खोजी गई यह मूर्ति 40 इंच से थोड़ी लंबी है और चूना पत्थन से बनाई गई है. इसमें एक व्यक्ति को बायां पैर आगे बढ़ाते हुए दिखाया गया है जो ताकत का संदेश है. यह आदमी इस मूर्ति में सबसे खास है, इससे पता चलता है कि जीवन में और मरने के बाद भी उसका महत्व था. उसके साथ पत्नी और बेटी भी है. बेटी ने एक हंस पकड़ा हुआ है जो उस जमाने के रोजमर्रा के जीवन की झलक देता है. 

ये मूर्ति क्यों खास है?
यह मूर्ति इसलिए खास है क्योंकि उस समय की ज्यादातर मूर्तियां या तो पूरी 3D होती थीं या फिर केवल ऊंची नक्काशी वाली, दोनों एक-साथ नहीं होती थी. हवास ने कहा, मिस्र की कला के क्षेत्र में इस मूर्ति की खोज यूनिक है. इस 2 तरीकों को मिलाकर कलाकार ने नया काम किया जिसने प्राचीन मिस्र की कलाकारी के बारे में हमारी पुरानी समझ को चुनौती दी है.

इस खोज से वैज्ञानिकों को क्या फायदा है?
मेस्सी की मूर्ति हमें प्राचीन मिस्र के लोगों को अपने परिवार और मौत के बाद की दुनिया के प्रति नजरिए को दिखाती है. ऐसी मूर्तियां अक्सर कब्रों में मरने वाले और उनके परिवाप के निशान रखे जाते थे. इससे माना जाता था कि उनका जीने वाली दुनिया से रिश्ता बना रहेगा. कलाकार का परिवार को इस तरह दिखाना यह जाहिक करता है कि प्राचीन मिस्र के समाज में गहरे पारिवारिक संबंध कितनी कीमतें थे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient egypt mysteries

