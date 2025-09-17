4,500 सालों के बाद खुला मिस्र का सीलबंद 'टाइम कैप्सूल', अंदर जो मिला उसे देख छूट गई वैज्ञानिकों की कंपकंपी
4,500 सालों के बाद खुला मिस्र का सीलबंद 'टाइम कैप्सूल', अंदर जो मिला उसे देख छूट गई वैज्ञानिकों की कंपकंपी

Archaeological Findings: एक बार फिर से मिस्र का प्राचीन रहस्य पुरानी सभ्यताओं को देखने की हमारी समझ को बदल रहा है. ऐसी ही कहना है कुछ वैज्ञानिकों का जिन्हें मिस्र में 4500 साल पुराना सीलबंद ताबूत मिला है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:47 AM IST
4,500 सालों के बाद खुला मिस्र का सीलबंद 'टाइम कैप्सूल', अंदर जो मिला उसे देख छूट गई वैज्ञानिकों की कंपकंपी

4500 Year Old Coffin: वैज्ञानिकों ने नए तरीकों का इस्तेमाल कर के बहुत पुराने एक मिस्रवासी के शरीर से DNA निकाला है. इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि मिस्र की गर्मी और रेगिस्तान की वजह से वहां से पुराना DNA मिलना बहुत मुश्किल था. 4500 साल पुराना ये DNA लगभग 2686 से 2125 ईसा-पूर्व के समय का है. यह शरीर नुवेरात में पत्थर से बनी कब्र में मिला था जिसे मिट्टी की ताबूत में रखा गया था जिसने इसे इतने सालों तक खराब होने से बचाए रखा. इस डीएनए की मदद से वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोग कहां से आए थे और उनके बीच सांस्कृतिक मेलजोल कैसा था.

खोज में कितना डीएनए मिला सुरक्षित?
इतने सालों के बाद भी इस व्यक्ति के शरीर में लगभग 4-5% DNA सुरक्षित मिला जो बड़ी बात है. वैज्ञानिकों ने इसे फ्रान्सिक क्रिक संस्थान में खास मशीनों से जांच करके 8 अरब से ज्यादा डाटा इकट्ठा किया. बता दें कि यह मिस्र की सभ्यता के शुरूआती समय का यह किसी इंसान का सबसे पुराना DNA है. इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का 80 प्रतिशत DNA उत्तरी अफ्रीका के लोगों जैसा था और बाकी का 20% आज के इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान के लोगों जैसा था.

यह भी पढ़ें: NASA अलर्ट! 24,000 मील/घंटे की रफ्तार से आ रहा है 'मौत का सौदागर', कुतुब मीनार भी इसके आगे लगेगा बौना

इस शोध से क्या जानकारी मिलती है?
इस खोज या शोध से पक्का होता है कि बहुत पहसे मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग आपस में जुड़े हुए थे. वैज्ञानिक मानते थे कि इन जगहों के बीच खेती के तरीके, पालतू जानवर और लिखने की कला जैसी चीजें एक-दूसरे से सीखी गई थीं. यह डीएनए बताता है कि मिस्र का विकास उसके अपने लोगों और आसपास के इलाकों से आए कुछ लोगों के मेल से बना हुआ था.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'भालू' देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने, NASA के मार्स ऑर्बिटर ने भेजी तस्वीर

इस खोज में किन तकनीकों का इस्तेमाल हुआ?
इस पूरी खोज में 2 खास तकनीकों ने काम को आसान कर दिया. पहला, PCR(Polymerase Chain Reaction) जो 1990 के दशक में आई थी और Massively Parallel Sequencing जो सन् 2000 के दशक में उबलब्ध हुई थी. इन दोनों तरीकों की मदद से वैज्ञानिकों ने डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़ों को भी बड़ा करके पढ़ा गया. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

ancient egypt mysteries

