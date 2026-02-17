वैज्ञानिकों ने बर्फ में खोजा 5000 सालों से जिंदा बैक्टीरिया, सुपरबग्स को कर सकता है धाराशायी ; बस एक मुसीबत पैदा करेगी खतरा

Scientists Founds New Bacteria: रोमानिया की स्कारिशोआरा आइस केव में वैज्ञानिकों ने लगभग 5000 सालों से फंसे एक बैक्टीरियल सैंपल को निकाला है. बताया जा रहा है कि यह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रजिस्टेंट सुपरबग्स से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है अगर यह खुद ही एक सुपरबग न बन जाए. रोमानियाई एकेडमी के 'इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी बुखारेस्ट' (IBB) की ओर से किए गए इस रिसर्च में जमे हुए वातावरण में रहने वाले माइक्रोब्स के डुउल नेचर यानी दोहरी प्रकृति पर जोर दिया गया कि क्या वे या तो मानवता के लिए लाभकारी हो सकते हैं या मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं.

ठंडे वातावरण में रहने वाले बैक्टीरिया

क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट से बचने के लिए बैक्टीरिया लगातार विकसित हो रहे हैं इसलिए प्राचीन बैक्टीरिया के बारे में जानकारी एटीबायोटिक रजिस्टेंस के विकास और नई दवाओं की खोज दोनों में इंसाइट प्रदान करती है. इस खोज को लेकर IBB की माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्रिस्टीना पुरकारिया ने कहा,' स्कारीसोआरा बर्फ की गुफा से अलग किया गया साइक्रोबैक्टर SC65A.3 बैक्टीरिया का प्रकार, अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद कई आधुनिक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति इम्युनिटी दिखाता है. इसमें 100 से ज्यादा रजिस्टेंस कैपिसिटी से संबंधित जीन मौजूद हैं.' वैज्ञानिकों ने गुफा के ग्रेट हॉल सेक्शन से 25 मीटर (82 फुट) लंबा बर्फ का कोर निकाला. बैक्टीरिया के प्रकारों को सावधानीपूर्वक अलग करने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि किन जीनों के कारण वे अत्यधिक ठंड में जीवित रह पाते हैं और उनमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है.

सुपरबग्स से लड़ने में मदद कर सकता है जीवाणु?

साइक्रोबैक्टर SC65A.3 कई आम एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रजिस्टेंस एक्टिविटी को दिखाता है, जिनमें रिफैम्पिसिन, वैनकोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ट्राइमेथोप्रिम, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल शामिल हैं. ये दवाएं आमतौर पर फेफड़े, त्वचा, खून और यूरीनरी ट्रैक्ट के इंफेक्शन के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं. इसके जीनोम में इम्युनिटी से संबंधित 100 से ज्यादा जीन हैं. फिर भी यह बैक्टीरिया कई मॉडर्न सुपरबग्स को भी रोकता है, जिससे पता चलता है कि यह नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड को उत्पन्न कर सकता है, हालांकि ये रिजल्ट नई एंटीबायोटिक ड्रग्स और जैव बायोटेक्नोलॉजी उपकरणों को प्रेरित कर सकते हैं, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ये सूक्ष्मजीव या उनके जीन पर्यावरण में फैल गए तो वे आधुनिक जीवाणुओं में इम्युनिटी ट्रांसफर कर सकते हैं.

संक्रमण का कारण बन सकती हैं प्रजातियां

साइक्रोबैक्टर जमा देने वाली ठंड में भी रह सकता है और इसकी कुछ प्रजातियां संक्रमण का कारण बन सकती हैं. स्टडी से पता चलता है कि चरम वातावरण माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं और ये अनुकूलन नए एंटीबायोटिक ड्रग्स के डेवलेपमेंट के रास्ते खोल सकते हैं या इम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं. स्टडी को लेकर रिसर्चर्स ने लिखा,' ठंडे वातावरण में सूक्ष्मजीवों के जीवन की व्यापक समझ विकसित करने के लिए इंटीग्रेटेड रिसर्च को उनकी क्लासिफिकेशन और फंक्शनल डायवर्सिटी की मैपिंग करने, ठंड के अनुकूलन के तंत्रों का पता लगाने, बायोकेमिकल साइकिल्स और जलवायु प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में उनकी भूमिकाओं को कैलकुलेट करने और बायोटेक्नोलॉजी समेत मेडिकल में एप्लीकेंशन के साथ नए माइक्रोब्स के क्लासीफिकेशन और कार्यों की खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.'