हीरे की तलाश में रेत छान रहे थे मजदूर, तभी रेगिस्तान में निकला 500 साल पुराना सोने का जहाज



Old Treasure Found: एक दूर रेगिस्तान में खुदाई करने वालों को सदियों पुराना खजाना मिला है. इसमें बहुत सारा सोना, हाथी के दांत और कई चीजें मिली हैं. इस खोज ने वैज्ञानिकों के हैरान कर दिया है क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:18 AM IST


Namibia Treasure Ship: नामीबिया के एक रेगिस्तान में कुछ मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे जिससे हीरे मिल सके लेकिन उन्हें कुछ और ही मिला. अटलांटिक महासागर के किनारे रेत हटाते समय मजदूरों को पुरानी लकड़ी मिली, फिर धातु और आखिर में चमचमाता सोना दिखाई दिया. यह जगह स्पेरगेबिएट के नाम से जानी जाती है जो पिछले 100 साल से ज्यादा समय से बंद थी. यहां अक्सर घना कोहरा छाया रहता है जिसके चारों तरफ सूखा रेगिस्तान है. रेत के नीचे कई ऐसी चीजें दबी हुई थी जो पिछले 500 सालों से वैसी ही थी जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ. 

कितना पुराना था जहाज?
इस खोज को अफ्रीका में अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक बताया जा रहा है. जांच में पता चला कि बॉम जीसस (Bom Jesus) नाम का एक पुर्तगाली जहाज था जो 1533 में डूब गया था. जहाज के मलबे में सिर्फ सोना नहीं बल्कि हाथी के दांत, पुराने सिक्के और तांबे की ईंटे भी मिली हैं. यह जहाज भारत आने के लिए निकला था लेकिन रास्ते में डूब गया. 

कब हुई थी इसकी खोज?
इसकी खोज 2008 में नामीबिया में हीरे की खदान के पास मिला था. जैसे ही जहाज का मलबा मिला वहां चल रहा हीरे की खुदाई का काम तुरंत ही रोक दिया गया. हैरान करने वाली बात थी कि यह जहाज आज के समुद्र तट से कई 100 मीटर दूर रेत में दबा मिला. जिसे रेगिस्तान का हिस्सा समझा रहा था वह कभी समुद्र का हिस्सा था. 

खोज में और क्या सामने आया?
जहाज से पुर्तगाली और स्पेनिश सोने के सिक्के मिले जो 16वीं शताब्दी के थे. वैज्ञानिकों ने पुर्तगाल के शाही अभिलेखागार और इतिहास की किताबों की मदद ली. रिकॉर्ड्स से पता चला है कि यह बॉम जीसस नाम का जहाज था जो 1533 में लिस्बन से सात जहाजों के समूह के साथ निकला था जिसे कैप्टन फ्रांसिस्को डी नोरोन्हा चला रहे थे. 

जहाज के अंदर से क्या-क्या बरामद हुआ?
जहाज के मलबे से 2000 से ज्यादा सोने के सिक्के मिले जिसमें ज्यादातर पुर्तगाली थे. इसके अलावा जहाज पर 22 टन तांबे की सिल्लियां भी लदी हुई थीं. साथ ही मलबे से 100 से ज्यादा हाथी के दांत मिले जो पश्चिम अफ्रीका से लाए गए थे. इन्हें पैक करके रखा गया था जिससे भारत में बेचा जा सके. 

जहाज पर कितने लोग सवार थे?
जहाज पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे लेकिन सिर्फ एक ही इंसान के शरीर का हिस्सा मिला और बाकी किसी भी इंसान का नामो-निशान तक नहीं मिला. जहाज पर सवार उन 300 लोगों के साथ क्या हुआ यह आज भी एक राज है क्योंकि न तो वहां कोई कब्र मिली न ही उनका कोई सामान. 

