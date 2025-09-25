वैज्ञानिकों ने खोजे 8.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे, जिसने बताया- 'कैसे बदलता मौसम बना उनका दुश्मन'

85 Million Year old Dinosaur Egg: एक बेहद खास शोध में वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अंडे की उम्र का पता लगाया है जो 8.5 करोड़ साल पुराना है. ये पूरी खोज फ्रंटियर्स इन अर्थ साइंस नाम की पत्रिका में छपी. इसमें वैज्ञानिकों ने यूरेनियम-लेड डेटिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके अंडे की उम्र का सही पता लगाया. साइटेकडेली के अनुसार, इस खोज में वैज्ञानिकों को क्रेटेशियस काल के दौरान जीवन और पर्यावरण के बारे में और भी नई बातें पता चल सकती हैं. यह खोज धरती की पुरानी जलवायु और प्रजातियों को समझने में बहुत बड़ा कदम है.

इस खोज में क्या खास था?

पहली बार वैज्ञानिक सीधे डायनासोर के अंडों की सही उम्र का पता लगाने में कामयाब हुए हैं जो बड़ी सफलता है. टीम ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उससे लाखों सालों में यूरेनियम के सीसे में बदलने का विश्लेषण किया जाता है. चीन के युनयांग बेसिन में किंगलोंगशान नाम की जगह पर मिले इन अंडों की उम्र करीब 8.5 करोड़ साल तय की गई है. ये अंडे क्रेटेशियस काल के अंत में यानी मास्ट्रिचियन युग के दौरान रखे गए थे. यह युग लगभग 10 करोड़ 6.6 करोड़ साल पहले तक चला था.

वैज्ञानिकों को कितने अंडे मिले?

किंगलोंगशन में मिले 8.5 करोड़ साल पुराने ये अंडे सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं. इस जगह पर 3,000 से भी ज्यादा अंडे मिले हैं. ये अंडे प्लाकूलिथस ट्यूमियाओलिंगेंसिस नाम की प्रजाति के हैं जिनके छिलकों में खास तरह के छेद होते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर ने यह बदलाव ठंडे मौसम की वजह से किया था क्योकि उन्हें या तो खुद को ढालना था या खत्म हो जाता था.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

ठंडे मौसम ने कई प्रजातियों के खत्म होने में बड़ी भूमिका निभाई. प्लाकूलिथस टुमियाओलिंगेंसिस के जीवाश्म अंडे हमें बताते हैं कि बदलते पर्यावरण ने इन प्राचीन जीवों को कैसे प्रभावित किया. इस शोध से हमें यह भी पता चलता है कि डायनासोर का विकास और उनका खत्म होना कैसे हुआ. इन अंडों की उम्र का सही-सही पता लगाकर वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.