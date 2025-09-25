Advertisement
trendingNow12936079
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने खोजे 8.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे, जिसने बताया- 'कैसे बदलता मौसम बना उनका दुश्मन'

DINOSAUR EGGS: एक बहुत ही खास शोध में वैज्ञानिकों ने एक डायनासोर के अंडे की उम्र का पता लगाया है. उन्होंने बताया कि यह अंडा 8.5 करोड़ साल पुराना है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने खोजे 8.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे, जिसने बताया- 'कैसे बदलता मौसम बना उनका दुश्मन'

85 Million Year old Dinosaur Egg: एक बेहद खास शोध में वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अंडे की उम्र का पता लगाया है जो 8.5 करोड़ साल पुराना है. ये पूरी खोज फ्रंटियर्स इन अर्थ साइंस नाम की पत्रिका में छपी. इसमें वैज्ञानिकों ने यूरेनियम-लेड डेटिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके अंडे की उम्र का सही पता लगाया. साइटेकडेली के अनुसार, इस खोज में वैज्ञानिकों को क्रेटेशियस काल के दौरान जीवन और पर्यावरण के बारे में और भी नई बातें पता चल सकती हैं. यह खोज धरती की पुरानी जलवायु और प्रजातियों को समझने में बहुत बड़ा कदम है.

इस खोज में क्या खास था?
पहली बार वैज्ञानिक सीधे डायनासोर के अंडों की सही उम्र का पता लगाने में कामयाब हुए हैं जो बड़ी सफलता है. टीम ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उससे लाखों सालों में यूरेनियम के सीसे में बदलने का विश्लेषण किया जाता है. चीन के युनयांग बेसिन में किंगलोंगशान नाम की जगह पर मिले इन अंडों की उम्र करीब 8.5 करोड़ साल तय की गई है. ये अंडे क्रेटेशियस काल के अंत में यानी मास्ट्रिचियन युग के दौरान रखे गए थे. यह युग लगभग 10 करोड़ 6.6 करोड़ साल पहले तक चला था.

यह भी पढ़ें: पृथ्वी के अंदर छिपे हीरे कैसे बच निकलते हैं? धरती की 150 किमी गहराई में छिपा है इसका राज

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों को कितने अंडे मिले?
किंगलोंगशन में मिले 8.5 करोड़ साल पुराने ये अंडे सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं. इस जगह पर 3,000 से भी ज्यादा अंडे मिले हैं. ये अंडे प्लाकूलिथस ट्यूमियाओलिंगेंसिस नाम की प्रजाति के हैं जिनके छिलकों में खास तरह के छेद होते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर ने यह बदलाव ठंडे मौसम की वजह से किया था क्योकि उन्हें या तो खुद को ढालना था या खत्म हो जाता था. 

यह भी पढ़ें: इराक में मिली सिकंदर के जमाने की 40 रहस्यमय कब्रें, पानी की कमी से खुला 2,300 साल पुराना सीक्रेट

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
ठंडे मौसम ने कई प्रजातियों के खत्म होने में बड़ी भूमिका निभाई. प्लाकूलिथस टुमियाओलिंगेंसिस के जीवाश्म अंडे हमें बताते हैं कि बदलते पर्यावरण ने इन प्राचीन जीवों को कैसे प्रभावित किया. इस शोध से हमें यह भी पता चलता है कि डायनासोर का विकास और उनका खत्म होना कैसे हुआ. इन अंडों की उम्र का सही-सही पता लगाकर वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dinosaur eggs china

Trending news

अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
;