वैज्ञानिकों ने खोजा 50 करोड़ साल पुराना 'समुद्री किलर', क्यों कहा इसे इतिहास की सबसे डरावनी खोज?

Science News in Hindi: एक नए हैरान करने वाली स्टडी से पता चला है कि एक परजीवी(Parasite)जो आजकल के सीपों को बीमार करता है उसने अपना खतरनाक लाइफ साइकलि करीब 50 करोड़ साल पहले ही शुरू किया था. वैज्ञानिकों ने मोरक्को में पाए गए 48 करोड़ साल पुरानी सीपों के जीवाश्म की जांच की तो इन पर प्रश्न चिह्न(Question Mark)के आकार के निशान मिले जिसे समुद्री कीड़े ने बनाए थे. इससे पता चलता है कि यह पुराना परजीवी आज भी समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है.

कैसे की गई जांच?

यह अध्ययन यूसी रिवरसाइड के कर्मा नांगलू ने किया. जांच के लिए उन्नत माइक्रो-सीटी स्कैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया. यह बहुत ही हाई-रिजॉल्यूशन वाली 3डी इमेजिंग तकनीक है. इस तकनीक से वैज्ञानिकों ने प्राचीन सीपों के खोल के अंदर झांका और निशानों का पता लगाया.

कैसे हुई इसकी पहचान?

हार्वर्ड के वैज्ञानिक जेवियर ओर्टेगा हर्नाडेज ने बताया कि उनकी टीम ने आखिरकार इन निशानों को स्पायोनिड कृमियों(Spionid Worms)के रूप में पहचाना. ये स्पायोनिड कृमी नरम शरीर वाले समुद्री कीड़ों का एक समूह है जो आजकल के सीपों(Oysters)और मसल्स(Mussels)के खोल में घुस जाते हैं और पैरासाइट की तरह रहते हैं.

यह कैसे नुकसान पहुंचाता है?

ये कीड़े जानवरों के मांस को सीधे तौर पर नहीं खाते हैं लेकिन उनके द्वारा खोदे गए बिल से सीप का खोल कमजोर हो जाता है. इससे सीप ज्यादा मरने लगते हैं और उनकी मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है. यहीं वजह है कि आज के समय में सीपों की खरीद और बिक्री पर खतरा पैदा हो गया है.

कौन हैं ये परजीवी?

इस पैरासाइट का इतिहास 50 करोड़ साल पुराना है. ये पुराने सीप आज के क्लैम के शुरुआती रिश्तेदार थे. ये जीव ऑर्डोविशियन काल में बहुत ही ज्यादा थे. यह वो समय था जब समुद्रों में शिकार, जीवों की गति और पर्यावरण की जटिलता बहुत बढ़ गई थी. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह दिखाती है कि परजीवी का व्यवहार 50 करोड़ सालों से नहीं बदला है भले ही इस बीच कई बड़ी संख्या में जीवों के खत्म होने की घटनाएं हुई हों.

कैसे काम करता है ये पैरासाइट?

Parasite पहले लार्वा के खोल पर आकर बैठ जाते हैं और फिर एक छोटे से हिस्से को घेरकर चिपक जाते हैं. इसके बाद खोल पर प्रश्न चिन्ह जैसे खास निशान बन जाते हैं. वैज्ञानिकों ने पाया कि, कोई दूसरी प्रजाति इस तरह के निशान नहीं बनाती जिससे पक्का हो जाता है कि इन कीड़ों की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन है.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

यह शोध धरती के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले परजीवी संबंध में से एक को सामने लाती है और आज ही समुद्री पर्यावरण(Ecosystem)की चुनौतियों को दिखाती है. यह इस बात पर जोर देकर बताता है कि कुछ प्राचीन समुद्री जीवों का आपसी तालमेल आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है जिससे हम यह समझ सकें कि समुद्री जीवन कितना टिकाऊ है और उसे कितना खतरा है.