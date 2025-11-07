Advertisement
trendingNow12991994
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने खोजा 50 करोड़ साल पुराना 'समुद्री किलर', क्यों कहा इसे इतिहास की सबसे डरावनी खोज?

Immortal Parasite: वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर एक किलर पैरासाइट मिला हो 50 करोड़ा सालों से समुद्री जीवों को मार रहा है. वैज्ञानिकों ने इस सूक्ष्म जीव के DNA और लाइफ साइकिल को उजागर किया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने खोजा 50 करोड़ साल पुराना 'समुद्री किलर', क्यों कहा इसे इतिहास की सबसे डरावनी खोज?

Science News in Hindi: एक नए हैरान करने वाली स्टडी से पता चला है कि एक परजीवी(Parasite)जो आजकल के सीपों को बीमार करता है उसने अपना खतरनाक लाइफ साइकलि करीब 50 करोड़ साल पहले ही शुरू किया था. वैज्ञानिकों ने मोरक्को में पाए गए 48 करोड़ साल पुरानी सीपों के जीवाश्म की जांच की तो इन पर प्रश्न चिह्न(Question Mark)के आकार के निशान मिले जिसे समुद्री कीड़े ने बनाए थे. इससे पता चलता है कि यह पुराना परजीवी आज भी समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है.

कैसे की गई जांच?
यह अध्ययन यूसी रिवरसाइड के कर्मा नांगलू ने किया. जांच के लिए उन्नत माइक्रो-सीटी स्कैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया. यह बहुत ही हाई-रिजॉल्यूशन वाली 3डी इमेजिंग तकनीक है. इस तकनीक से वैज्ञानिकों ने प्राचीन सीपों के खोल के अंदर झांका और निशानों का पता लगाया.

यह भी पढ़ें: इटली में मिले 3,50,000 साल पुराने 'शैतानी पैरों के निशान', वैज्ञानिकों ने बताया- ये आम इंसान नहीं बल्कि...

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई इसकी पहचान?
हार्वर्ड के वैज्ञानिक जेवियर ओर्टेगा हर्नाडेज ने बताया कि उनकी टीम ने आखिरकार इन निशानों को स्पायोनिड कृमियों(Spionid Worms)के रूप में पहचाना. ये स्पायोनिड कृमी नरम शरीर वाले समुद्री कीड़ों का एक समूह है जो आजकल के सीपों(Oysters)और मसल्स(Mussels)के खोल में घुस जाते हैं और पैरासाइट की तरह रहते हैं.

यह कैसे नुकसान पहुंचाता है?
ये कीड़े जानवरों के मांस को सीधे तौर पर नहीं खाते हैं लेकिन उनके द्वारा खोदे गए बिल से सीप का खोल कमजोर हो जाता है. इससे सीप ज्यादा मरने लगते हैं और उनकी मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है. यहीं वजह है कि आज के समय में सीपों की खरीद और बिक्री पर खतरा पैदा हो गया है. 

कौन हैं ये परजीवी?
इस पैरासाइट का इतिहास 50 करोड़ साल पुराना है. ये पुराने सीप आज के क्लैम के शुरुआती रिश्तेदार थे. ये जीव ऑर्डोविशियन काल में बहुत ही ज्यादा थे. यह वो समय था जब समुद्रों में शिकार, जीवों की गति और पर्यावरण की जटिलता बहुत बढ़ गई थी. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह दिखाती है कि परजीवी का व्यवहार 50 करोड़ सालों से नहीं बदला है भले ही इस बीच कई बड़ी संख्या में जीवों के खत्म होने की घटनाएं हुई हों. 

कैसे काम करता है ये पैरासाइट?
Parasite पहले लार्वा के खोल पर आकर बैठ जाते हैं और फिर एक छोटे से हिस्से को घेरकर चिपक जाते हैं. इसके बाद खोल पर प्रश्न चिन्ह जैसे खास निशान बन जाते हैं. वैज्ञानिकों ने पाया कि, कोई दूसरी प्रजाति इस तरह के निशान नहीं बनाती जिससे पक्का हो जाता है कि इन कीड़ों की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन है. 

यह भी पढ़ें: Arctic Ice के नीचे वो क्या है जिससे डरे वैज्ञानिक! 'बेजान' इलाके में जिंदा मिला 'राक्षस' बोले- इसे नहीं होना था

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
यह शोध धरती के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले परजीवी संबंध में से एक को सामने लाती है और आज ही समुद्री पर्यावरण(Ecosystem)की चुनौतियों को दिखाती है. यह इस बात पर जोर देकर बताता है कि कुछ प्राचीन समुद्री जीवों का आपसी तालमेल आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है जिससे हम यह समझ सकें कि समुद्री जीवन कितना टिकाऊ है और उसे कितना खतरा है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

killer parasiteHindi Science news

Trending news

SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
हीरे और रेगिस्तान वाले देश क्यों जा रहीं राष्ट्रपति मुर्मू, कहलाता है सबसे कम भ्रष्ट
President Droupadi Murmu
हीरे और रेगिस्तान वाले देश क्यों जा रहीं राष्ट्रपति मुर्मू, कहलाता है सबसे कम भ्रष्ट
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
love story
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार