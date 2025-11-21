Advertisement
अर्जेंटीना में 8500 साल से छिपी हुई थी यह जनजाति! 300 से ज्यादा कंकालों से हुआ खुलासा

Argentina Lost Tribe: वैज्ञानिकों को मध्य अर्जेंटीना में एक बहुत ही पुरानी आबादी के बारे में पता चला है. ये लोग पिछले 8500 साल से भी ज्यादा समय तक अकेले रहे. यह ऐसी आबादी है जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था.

 

Nov 21, 2025, 06:40 AM IST
Science News: हजारों सालों से दक्षिण अमेरिका का निचला हिस्सा इस बात को लेकर रहस्य से घिरा रहा है कि वहां पहले इंसान कब और कैसे बसे. अब वहां वैज्ञानिकों ने 300 से ज्यादा पुराने कंकालों के DNA की जांच शुरू की है. उन्हें एक ऐसा वंश मिला है जिसके बारे में पहले कोई भी नहीं जानता था और यह समूह उस इलाके में हजारों सालों से रह रहा था. यह खोज हमें अर्जेंटीना के सबसे पहले रहने वाले लोगों के बारे में बताती है. साथ ही यह उन पुरानी बातों की भी जानकारी देती है कि साउथ अमेरिका के लोग एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचे.

क्या है नई खोज?
रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक डेविड रीच के मुताबिक, पहले दक्षिण अमेरिका के प्राचीन जीन्स के नक्शे में मध्य अर्जेंटीना एक खाली जगह जैसा था क्योंकि वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. पहले के रिसर्च में दक्षिण अमेरिका में केवल 3 मुख्स समूह मिले थे, एंडीज, अमेजन और पैटागोनिया. अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों वाले बड़े इलाके में कोई खास आनुवंशिक निशान नहीं मिला था. 

यह भी पढ़ें: Lost Civilization: मुस्लिम देश में मिला 3500 साल पुराना शहर, मिट्टी के नीचे दफन थी प्राचीन सभ्यता

वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?
इस कमी को दूर करने के लिए 68 वैज्ञानिकों की टीम ने 310 प्रचीन व्यक्तियों की 344 हड्डियों और दांतों की जांच की जो 10,000 साल तक पुराने थे. जांच में वैज्ञानिकों को मध्य अर्जेंटीना में बिल्कुल अलग आनुवंशिक समूह मिला. यह समूह 8,500 साल से ज्यादा समय तक अकेला रहा और बाहर की दुनिया से ज्यादा मिला नहीं. भयानक सूखा और विकास जैसे बदलावों के बाद भी उनके DNA में ज्यादा बदलाव नहीं आया.

यह भी पढ़ें: 13,000 साल पहले कॉस्मिक धमाका! एक पूरी जनजाति और विशालकाय जानवर हुए थे लुप्त, धरती तबाह होने की असली कहानी

क्या थी सबसे खास बात?
खोज का सबसे खास हिस्सा था हजारों सालों तक DNA का ना बदलना. खोज के सह-लेखक रोड्रिगो नोरेस के अनुसार यह समूह पड़ोसी इलाकों के पास होते हुए भी दूसरे दक्षिण अमेरिकी समूहों से बहुत कम मिला-जुला. यूरोप और एशिया में नई भाषाएं या खेती करने के तरीके आए तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया. लेकिन मध्य अर्जेंटीना के लोग अपने समूहों तक ही सीमित रहें.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं

Lost Tribe Mystery

