2000 साल बाद खुला 'सीक्रेट ताबूत'! अंदर जो मिला उसे देख फटी रह गई वैज्ञानिकों की आंखें

Science News: हाल ही में इटली में एक 2,000 साल पुराना ताबूत खोला गया. इसके अंदर एक पूरी तरह से सुरक्षित ममी मिली है. इस खोज से पुरातत्व की दुनिया में नई जानकारी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:01 PM IST
Archaeological Findings: इटली में नेपल्स शहर के पास गिउग्लियानो नाम की जगह पर हाल ही में एक 2,000 साल पुराना ताबूत खोला गया है. इस ताबूत के अंदर एक ममी मिली है जो बहुत अच्छी हालत में सुरक्षित है. यह खोज हमें प्राचीन दफन प्रथाओं का अध्ययन करने का एक शानदार मौका देती है. इससे इस बात की नई जानकारी मिलेगी कि 2000 साल पहले इस इलाके के लोग मृतकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे. ममी और उसके आस-पास मिली चीजों से प्राचीन अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किए जाने वाले रीति-रिवाजों और सामग्रियों के बारे में सुराग मिलते हैं.

कैसे हुई इसकी खोज?
सिमोना फॉर्मोला की टीम ने ताबूत को पूरा खोलने से पहले छोटे कैमरों जैसे अच्छे उपकरणों का इस्तेमाल करके उसकी जांच की. उन्होंने अंदर जो देखा उससे वे बहुत खुश हो गए. जब उन्होंने कब्र खोली तो उन्हें एक शव मिला. वह शव सावधानी से कफन में लिपटा हुआ था. उसके चारों ओर दफनाने की बहुत सारी चीजें थीं. 

इस खोज को क्या खास बनाता है?
इस खोज को इतना खास बनाने वाली बात है ममी का अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित होना. यह ममी 2000 सालों से लगभग पूरी तरह सही सलामत बची रही है. शव को ढकने वाला कफन समय के साथ खनिजयुक्त (Mineralized)हो गया है. इस प्रक्रिया ने इसके आकार को सुरक्षित रखा है जिससे पुरातत्वविदों को प्राचीन कपड़ों और दफन परंपराओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं. इसमें मलहम(Ointment)के बर्तन और शरीर की सफाई के औजार मिले.

आगे क्या खोज होगी?
यह कई अलग-अलग विषयों के साथ मिलकर काम करना, ममी और उस व्यक्ति के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने लाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा जिसे इस शानदार मकबरे में दफनाया गया था. यह काम अभी भी चल रहा है. इससे प्राचीन नेपल्स(Naples)के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

