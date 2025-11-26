45 साल तक जिंदा रहा ये योद्धा! सिर पर 2 वार, खोपड़ी देखते ही वैज्ञानिकों का चकरा गया सिर

Medieval Knight Skull: स्पेन में Archaeologists एक कब्रिस्तान की खुदाई कर रहे थे जहां मध्यकाल के योद्धाओं को दफनाया गया था. उन्हें वहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का कंकाल मिला जिसके सिर पर चाकू के 2 घाव थे और एक घुटना कुचला हुआ था जिससे लगता है कि उसकी मौत युद्ध में हुई होगी. लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कंकाल को और करीब से देखा तो वे उसके असामान्य रूप से लंबे और पतले सिर को देखकर चौंक गए. उन्हें शक है कि यह किसी आनुवंशिक बीमारी(Genetic Disease)का नतीजा था जो आमतौर पर बचपन में ही जानलेवा होती है.

कब हुई थी ये खोज?

साल 2014 से 2019 के बीच जोरिता डे लॉस कैन्स नाम के कब्रिस्तान की खुदाई हुई जहां ढेरों इंसानी कंकाल मिले. इनमें महिलाओं के कंकाल भी शामिल थे जिन पर लड़ाई और युद्ध के गहरे घाव के निशान थे. वैज्ञानिकों ने बताया कि इन घायल कंकालों के बीच एक आदमी का कंकाल उसकी बहुत लंबी खोपड़ी के कारण सबसे अलग दिखाई दिया.

क्या है लंबे सिर वाले योद्धा की कहानी?

उस व्यक्ति को एक लकड़ी के ताबूत(Coffin)में दफनाया गया था जो खुदाई के समय तक काफी हद तक सड़ चुका था और उसकी कई हड्डियां भी सड़ चुकी थीं. उसके कंकाल को ध्यान से देखने पर पता चला कि मरने के समय उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच थी. उसकी हड्डियों पर मांसपेशियों के निशान बताते थे कि वह बहुत सक्रिय व्यक्ति था. लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि उसकी खोपड़ी की हड्डियों के बीच के तीन जोड़ समय से पहले ही बंद हो गए थे.

कैसे होती है ये बीमारी?

जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी खोपड़ी की हड्डियां असल में छोटी प्लेटों जैसी होती हैं और ये प्लेटें रेशेदार जोड़ों से जुड़ी होती हैं. यह लचीलापन बच्चे को जन्म नलिका से आसानी से निकलने में मदद करता है और दिमाग को बढ़ने की जगह देता है. ज्यादातर लोगों में ये जोड़ तब तक आपस में नहीं जुड़ते जब तक वे 20 साल के नहीं हो जाते.

क्या इसका इलाज संभव है?

अगर एक या एक से ज्यादा जोड़ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं जिसे क्रेनियोसिनोस्टोसिस कहते हैं तो इससे खोपड़ी और दिमाग के विकास में समस्याएं आ सकती हैं. आज इस बीमारी में दिमाग पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है. दबाव बढ़ने से दिमाग को नुकसान हो सकता है और मौत भी हो सकती है. लेकिन मध्यकाल में इस तरह का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं था.