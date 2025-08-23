वैज्ञानिकों को मिला खास पोषक तत्व, कैंसर और भूलने की बीमारी में साबित हो सकता है मददगार

Anti Cancer Cells: वैज्ञानिकों की एक टीम ने मानव शरीर से जुड़ा 30 साल पुराना रहस्य सुलझा लिया है. इस टीम ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के शोधकर्ता भी शामिल थे. वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारा शरीर एक खास पोषक तत्व को कैसे अवशोषित करता है. बता दें कि ये पोषक तत्व स्वस्थ दिमाग के लिए, कैंसर से लड़ने और तनाव को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है. इसके अलावा यह पोषक तत्व याददाश्त को अच्छी रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

क्या है ये पोषक तत्व?

क्वेओसिन एक विटामिन जैसा पोषक तत्व होता है जिसे हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता बल्कि इसे केवल खाने और पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया से ही ले सकता है. यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन कई सालों तक इसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था.

कहां छपी है ये रिपोर्ट?

हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के जर्नल में छपी रिसर्च है. इसमें वैज्ञानिकों को उस जीन का पता चला है जो क्वेओसिन नाम के पोषक तत्व को कोशिकाओं में जाने देता है. यह खोज भविष्य में कैंसर को रोकने, याददाश्त बढ़ाने और दिमाग को नई चीजें सिखाने में मदद कर सकता है.

क्या दिमाग पर भी असर डालता है?

ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर विन्सेंट केली ने कहा, हमें लंबे समय से पता था कि क्वेओसिन दिमाग, मेटाबॉलिज्म, कैंसर और तनाव जैसी जरूरी चीजों पर असर डालता है. लेकिन अब तक उन्हें ये नहीं पता था कि यह कैसे पेट से शरीर में जाता है और अरबों कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है.