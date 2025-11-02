Ancient Humans: वैज्ञानिकों को मिला 20 लाख साल पुराना दांत, उल्टी पड़ गई साइंस की सारी थ्योरी

20 Lakh Year Old Tooth: लगभग 100 सालों से वैज्ञानिक पैरेन्थ्रोपस रोबस्टस नामक एक प्राचीन मानव रिश्तेदार के जीवाश्मों पर शोध कर रहे हैं. यह आदिमानव सीधा चलता था और कठोर भोजन चबाने के लिए इसके पास मजबूत जबड़े और मोटे इनेमल वाले बड़े-बड़े दांत थे. माना जाता है कि यह 22.5 लाख से 17 लाख साल पहले दक्षिणी अफ्रीका में रहता था. दक्षिण अफ्रीका का यह क्षेत्र शुरुआती इंसानों के कई महत्वपूर्ण जीवाश्मों का खजाना है जिन्होंने हमारे विकास की यात्रा को उजागर किया है. 1938 में जब पी. रोबस्टस के जीवाश्म मिले तो सवाल उठा कि क्या इसके आकार का अंतर अलग-अलग लिंग या कई प्रजातियों के कारण था.

कैसे खुला ये रहस्य?

अफ्रीका की गर्म जलवायु में प्राचीन DNA बच नहीं पाता इसलिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नया तरीका अपनाया, पैलियोप्रोटिओमिक्स या प्राचीन प्रोटीनों का अध्ययन. वैज्ञानिकों ने स्वार्टक्रांस गुफा में पाए गए चार पी. रोबस्टस दांतों के इनेमल से प्रोटीन निकाले. DNA के उलट प्रोटीन लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे इनेमल से जुड़े रहते हैं. इन प्रोटीनों ने सबसे पहले 2 जीवाश्मों को नर और 2 को मादा के रूप में पहचाना.

जांच में क्या पता चला?

प्रोटीन की जांच में दिलचस्प आनुवंशिक अंतर भी मिले. एनामेलिन नाम के प्रोटीन बनाने वाले जीन में अलग-अलग रूप पाए गए. कुछ जीवाश्मों में वह रूप था जो होमो वंश(Homo Sapiens)में पाया जाता है जबकि बाकी में केवल पैरेन्थ्रोपस में पाया जाने वाला अलग रूप था. एक जीवाश्म में तो इन दोनों का ही मिश्रण मिला जिससे पता चलता है कि पी. रोबस्टस एक समान प्रजाति नहीं थी.

क्या निकले खोज की नतीजे?

यह अध्ययन इंसानों की उत्तपत्ति की जांच के लिए एक नया मॉडल पेश करता है. प्रोटीनऔर शारीरिक जानकारी को मिलाकर वैज्ञानिक अब शुरुआती मानव संबंदों की अधिक क्लियर तस्वीर बना सकते हैं. यह खोज बताती है कि हमारा प्राचीन वंश पहले की सोच से कहीं अधिक समृद्ध था.