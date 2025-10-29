ब्रह्मांड का महाविनाश! 3 अरब साल बाद नींद से जागा 'Zombie Star', पूरा ग्रह निगल रहा है ये तारा

Science Latest News: यहां जिस तारे की बात रही है उसका नाम LSPM J0207+3331 है जो धरती से 145 लाइट ईयर दूर है और कभी हमारे जैसा तारा था. 3 अरब साल पहले इसका ईंधन खत्म हो गया था और इसकी बाहरी परतें गिर गईं और यह धीरे सिकुड़कर सफेद बौने तारे की स्थिति में चला गया. लेकिन नई खोज बताती है कि, Zombie Star शांत होने से बहुत दूर है. यह सक्रिय रूप से उस अवशेष को खा रहा है जो कभी एक चट्टानी ग्रह रहा होगा. इससे इस विचार को मजबूती मिलती है कि Planet Systems अपने तारे को नष्ट हो जाने के बाद भी लंबे समय तक अस्थिर रह सकती है.

क्या है बौना तारा?

स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की मदद से वैज्ञानिकों ने सफेद बौने ताके के वायुमंडल में भारी तत्वों का एक मिश्रण पाया. इसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट जैसे 13 तत्व शामिल थे. ये तत्व धरती जैसे चट्टानी पिडों से मिलते है. ऐसे तत्व आमतौर पर हाइड्रोजन से भरे ऊपरी हिस्से में जल्दी डूब जाते हैं इसलिए सतह पर उनकी मौजूदगी का मतलब है कि वे हाल ही में जमा हुए हैं.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

ट्रॉटियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एक्सोप्लैनेट्स के पैट्रिक डुफोर ने कहा कि, इतनी उम्र के एक सफेद बौने तारे के लिए चट्टानी पदार्थ की यह मात्रा असामान्य रूप से ज्यादा है. जिस ग्रह जैसे पिंड को तारा निगल रहा था वह शायद 120 मील चौड़ा था और टुकड़ों में टूट रहा था. यह पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने ऐसे सफेद बौने तारे(White Dwarf Stars)देखे हैं. 3 अरब साल के बाद ये होना बंद हो जाएगा.

इसकी खोज कब हुई थी?

NASA के वाइड-फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर(WISE)ने सबसे पहले LSPM J0207+3331 तारे के चारों तरफ Mid-Infrared Light देखी थी. इससे पता चला कि, तारे के आस-पास मलबे की एक डिस्क मौदूद है. यह डिस्क Silicate से भरपूर है. यह वहीं पदार्थ है जो ग्रहों के बाहरी परत में पाया जाता है और हो सकता है कि इसी ने उस विनाशकारी वस्तु की आपूर्ति की हो जो अब तारे में गिर रही है.

अब क्यों हो रही है ये घटना?

वैज्ञानिकों की मानें तो 3 अरब सालों से यह शांत था लेकिन फिर किसी चीज ने इस Zombie Star को फिर जगा दिया. Space Telescope Science Institute के जॉन डैब्स को संदेह है कि शायद कोई बड़ा गैसीय ग्रह अभी भी जिंदा है. वह ग्रह छोटे पिंडों की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहो होगा और उस समय के साथ उन्हें तारे की ओर धकेल रहा होगा.

क्या इसे देखना संभव है?

ये बाहरी ग्रह जो शायद ठंडे औप बहुत दूर हैं उनका पता लगाना मुश्किल होने के साथ सीधे देख तो असंभव है. लेकिन, ESA का गैया(Gaia)मिशन इस बौने तारे में होने वाली छोटी गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम हो सकता है. ये गतिविधियां अदृश्य ग्रहों की ग्रैविटी खिंचाव की वजह से होता है. Gaia मिशन का पहला डाटा दिसंबर 2026 में जारी होने वाला है जो इस रहस्य को खोल सकता है.