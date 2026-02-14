समुद्र की गहराई में मिला दुनिया का 'खोया हुआ अजूबा', 77000 किलो के बड़े पत्थरों ने मचाई खलबली

Advertisement
Underwater Lost Lighthouse: अलेक्जेंड्रिया का मशहूर लाइटहाउस जो सालों से समुद्र में डूबा हुआ था अब मिल गया है. इस खोज ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है. यह पुरानी दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक था.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:25 PM IST
Ancient Wonder Underwater: मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर का मशहूर लाइटहाउस जो 1600 साल पहले समुद्र में डूब गया था, अब फिर से खोज लिया गया है. यह लाइटहाउस प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था. इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा टॉलेमी ने बनवाया था. इसका काम समुद्र में आने वाले जहाजों को रास्ता दिखाना था जिससे वे सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंच सके. यह 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था जो कई सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता था. 

कैसे खत्म हुआ लाइटहाउस?
वैज्ञानिकों के मुताबिक, साल 956 से 1323 के बीच इस इलाके में कई खतरनाक भूकंप आए. इन भूकंपों की वजह से यह विशाल इमारत टूटकर समुद्र में गिर गई और सदियों तक पानी के नीचे छिपी रही. अब इसके टुकड़े मिलने से प्राचीन दुनिया के इस अजूबे की झलक दोबारा देखने को मिल रहा है. 

किसने की इसकी खोज?
करीब 1 हजार साल से भी ज्यादा समय तक इस लाइटहाउस के अवशेष समुद्र की गहराई में दबे रहे और धीरे-धीरे हजारों टुकड़ों में बंट गए. अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने बड़ी खुदाई की है जिसमें सदियों बाद इस इमारत के सबसे खास हिस्से बाहर निकाले गए हैं. वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे से ग्रेनाइट और चूना पत्थर के 22 विशाल ब्लॉक मिले हैं जिसमें कुछ का वजन 77,000 किमी से भी ज्यादा है. 

आगे क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?
समुद्र से मिले लाइटहाउस के टुकड़ों को समझाने के लिए वैज्ञानिक सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये पत्थर बहुत भारी हैं इसलिए इन्हें असली में जोड़कर देखना मुश्किल है. इसके बजाय, वैज्ञानिक कंप्यूटर पर इनका एक डिजिटल मॉडल बना रहे हैं. इसके लिए फोटोग्रामेट्री नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें पत्थरों की तस्वीरें ली जाती हैं और फिर कंप्यूटर की मदद से 3D मॉडल तैयार किया जाता है. 

क्या ये फिर से काम करेगा?
अलेक्जेंड्रिया के लाइटहाउस को फिर से खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है. लाइटहाउस के बहुत सारे हिस्से अभी भी समुद्र की गहराई में दबे हुए हैं. इसके अवशेष समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से में इधर-उधर बिखरे हुए हैं जिससे सभी टुकड़ों को खोजना नामुमकिन जैसा है. समुद्र के पानी में हजारों सालों तक रहने के कारण पत्थर बहुत कमजोर हो गए हैं.

