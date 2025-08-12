वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे बड़ा ब्लैक होल...सूर्य से 255 गुना बड़ा, बोले 'टूट गए सारे रिकॉर्ड'
वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे बड़ा ब्लैक होल...सूर्य से 255 गुना बड़ा, बोले 'टूट गए सारे रिकॉर्ड'

Black Hole: वैज्ञानिकों को ऐसा ब्लैक होल मिला है जो कई सारे ब्लैक होल्स के आपस में मिलने के बाद बना है. यब अब तक का सबसे बड़ा विलय माना जा रहा है. इसका वजन सूरज से 255 गुना ज्यादा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े ब्लैक होल का बनना संभव नहीं है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों...

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:36 AM IST
वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे बड़ा ब्लैक होल...सूर्य से 255 गुना बड़ा, बोले 'टूट गए सारे रिकॉर्ड'

Science News in Hindi: यह विशालकाय ब्लैक होल 2 बड़े Black Holes के मिलने से बना है. वैज्ञानिकों का मानना है कि, इनमें से हर एक ब्लैक होल का वजन सूर्य से 100 से 140 गुना ज्यादा रहा होगा. यह काफी अजीब है क्योंकि इतने बड़े ब्लैक होल तारों के खत्म होने से नहीं बन सकते. जब बहुत बड़े तारे खत्म होते हैं तो वो कोई अवशेष नहीं छोड़ते. इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया है कि ये ब्लैक होल अपनी सबसे तेज घूमने की गति से 80 से 90 प्रतिशत की रफ्तार से घूम रहे थे. अब तक यह सबसे तेजी से घूमने वाले ब्लैक होल हैं. 

कब और कैसे हुई थी खोज?
वैज्ञानिकों की टीम ने नवंबर 2023 में बहुत ही बड़ा ब्लैक होल विलय खोजा था जिसे LGV नेटवर्क के चौथे परीक्षण के दौरान खोजा गया था. वैज्ञानिकों ने इसका नाम GW231123 रखा. LKV नेटवर्क 3 बड़े Gravitational Rays से मिलकर बना है जिनके नाम LIGO, VIRGO और KAGRA हैं. इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी जब LIGO ने पहली बार इसका पता लगाया था.वैज्ञानिकों को इसकी भी उम्मीद है कि भविष्य में Gravitational Rays ब्लैक होल के अंदर देखने में मदद करेगी.

कहां छपी पूरी रिसर्च?
यह नई खोज arXiv नाम के ऑनलाइन सर्वर पर एक स्टडी में छपी है. यह एक प्रीप्रिंट स्टडी है जिसका मतलब है कि अभी इसकी जांच बाकी है. वैज्ञानिक मार्क हैमन का कहना है कि इतने बड़े ब्लैक होल का बनना सामान्य तारकीय विकास मॉडल के हिसाब से नामुमकिन है जिस वजह से इसकी और गहराई से जांच की जा रही है. इससे ब्लैक होल्स के निर्माण की और जानकारी सामने आएगी.

ब्लैक होल के बार में नई खोज
आजकल वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी नई खोजें कर रहे हैं. यह विज्ञान की सबसे खास बात है कि जैसे-जैसे हमें नए सबूत मिलते हैं ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच और विकसित हो जाती है. इस ब्लैक होल के विलय की खोज भी एक ऐसा ही नया सबूत है जिसे वैज्ञानिकों को अभी और समझना होगा.

