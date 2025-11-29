चेरनोबिल में मिला डेडली फंगस! रेडियशन को ही निगल जाता है यह जीव, धरती के 'डेथ जोन' में डबल खतरा

Science News in Hindi: चेरनोबिल के टूटे हुए रिएक्टर के अंदर वैज्ञानिकों को एक काला फंगस मिला जिसका नाम क्लैडोस्पोरियम स्फेरोस्पर्मम है. यह फंगस उन दीवारों और सतहों पर उग रहा था जहां बहुत तेज Radiation था. तेज गामा किरणों, बहुत ज्यादा रेडियोधर्मिता और दशकों के खराब माहौल के बावजूद यह फंगस ना केवल जिंदा रहा बल्कि बढ़ता भी गया. जब शोधकर्ताओं ने सबसे पहले इसे रिएक्टर के गलियारों और रेडियोधर्मी(Radioactives)इलाकों में देखा, तो वे हैरान रह गए कि ऐसी खतरनाक जगह पर भी जीवन कैसे पनप सकता है।

ये फंगस इतने असाधारण क्यों हैं?

इन फंगस को असाधारण बनाने वाली चीज है कि इनमें मेलेनिन की बहुत ज्यादा मात्रा. यह वही रंग देने वाला तत्व है जो इंसान की त्वचा, बाल और आंखों को रंग देता है. ऐसा लगता है कि फंगस में मौजूद मेलेनिन रेडिएशन को सोख लेता है. इससे फंगस की कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं. अध्ययनों से पता चला है कि विकिरण मेलेनिन वाले फंगस में कुछ रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देत है जिससे रेडिएशन मिलने पर उनकी बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है.

स्टडी में क्या सामने आया?

कुछ बहुत ही दिलचस्प बातों से पता चला है कि कुछ फंगस की कॉलोनियां विकिरण(Radiation)के स्रोतों की तरफ बढ़ती हैं उनसे दूर नहीं भागतीं. फंगस के इस तरह से दिशा तय करके बढ़ने को रेडियोट्रोपिज्म (Radiotropism)कहते हैं. यह ठीक वैसा ही है जैसे पौधे रोशनी की तरफ बढ़ते हैं. चेरनोबिल रिएक्टर के मलबे में जहां विकिरण अलग-अलग मात्रा में था फंगस के तंतुओं (hyphae) को ज्यादा विकिरण वाले गर्म हिस्सों की तरफ फैलते हुए देखा गया है.

वैज्ञानिकों के अध्ययन से क्या सामने आया?

वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि, जब मेलेनाइज्ड फंगस को गामा या आयनकारी विकिरण मिलता है तो वे सामान्य वातावरण की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं और अधिक बायोमास बनाते हैं. इससे पता चलता है कि यह विकिरण फंगस के लिए ऊर्जा के स्रोत को बढ़ा सकता है या यह खुद ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम कर सकता है.

खोज से क्या पता चला?

यह दिखाता है कि बहुत कठिन हालातों के अनुकूल होने वाले जीव जिन्हें एक्स्ट्रीमोफाइल्स(Extremophiles)कहते हैं, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा लचीले हो सकते हैं. खगोल जीव विज्ञान(Astrobiology)के लिए इसका मतलब है कि जीवन कठिन वातावरण में भी मौजूद हो सकता है. यहां तक कि पृथ्वी के बाहर भी जैसे कि उन ग्रहों या चंद्रमाओं पर जहां रेडियसन का स्तर बहुत ऊंचा होता है.