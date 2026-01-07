समुद्र की 3 किमी गहराई में मिली 'जमी हुई आग', वैज्ञानिकों ने खोजी एक रहस्यमय दुनिया

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने आर्कटिक महासागर के अंधेरे और ठंडे पानी में एक अनोखी दुनिया खोजी है. ग्रीनलैंड के पास समुद्र के नीचे करीब 3,640 मीटर की गहराई पर एक नया इकोसिस्टम मिला है. यह समुद्र की इतनी गहराई में है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती जिसे फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स नाम दिया गया है. यह दुनिया का अब तक का सबसे गहरा कोल्ड सीप है जो ऐसी जगह होती है जहां समुद्र की सतह से मीथेन जैसी गैसें बाहर निकलती हैं. इतनी गहराई और जहरीली मीथेन गैस के बीच भी वैज्ञानिकों को कुछ अनोखे जीव मिले हैं जो वहां मजे से रह रहे हैं.

किसने की इसकी खोज?

समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों को मिट्टी और चट्टानों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है जिसे उन्होंने फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स नाम दिया है. इस टीले से लगातार मीथेन गैस बाहर निकल रही है और यहां से कच्चा तेल रिसता हुआ भी मिला है. इस पूरे मिशन को UiT नाम की संस्था ने लीड किया. यग जगह समुद्र के अंदर एक खास इलाके में है जिसे मोलोय रिज कहा जाता है.

टूट गया पुराना रिकॉर्ड

आमतौर पर ऐसी गैस वाली जगहें समुद्र में 2,000 मीटर से कम गहराई पर मिलती हैं. लेकिन यह जगह 3,640 मीटर नीचे मिली है और पुराने रिकॉर्ड से करीब 1,800 मीटर ज्यादा गहरा है. इतनी गहराई में इस तरह की गैस का मिलना बहुत ही अजीब है. इस जगह का तापमान और माहौल बिल्कुल अलग है.

इससे क्या नुकसान होगा?

समुद्र की गहराई से मीथेन गैस के इतने बड़े गुबार निकल रहे हैं कि वे पानी के अंदर 3,300 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ रहे हैं. यह दुनिया में अब तक देखे गए सबसे ऊंचे गैस गुबारों में से एक है. मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यह गर्मी को बहुत जल्दी सोख लेती है. अगर यह गैस समुद्र से निकलकर हवा में घुलती है तो ग्लोबल वॉर्मिंग का खतरा और बढ़ जाएगा.

गैस हाइड्रेट क्या होता है?

आसान शब्दों में एस जमती हुई आग या फिर बर्फ वाली आग कहा जा सकता है. जब बहुत ही कम तापमान और भारी दबाव में पानी और गैस आपस में मिल जाते हैं तो यह बर्फ जैसा टुकड़ा बन जाता है. देखने में आम बर्फ लगने वाली इस चीज को जलाया जा सकता है. इसे आने वाले समय के लिए ऊर्जा का एक बड़ा जरिया माना जा रहा है.

हाइड्रेट्स पिघले तो क्या होगा?

फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स सिर्फ पत्थर और गैस का ढेर नहीं है बल्कि यह प्रकृति की एक चलती-फिरती लैब की तरह है. समुद्र का पानी धीरे-धीरे गर्म हो रहा है और इससे जमी हुई गैस की चट्टानें पिघल सकती हैं. अगर ये चट्टानें पिघलीं तो इसमें दबी मीथेन बाहर निकल जाएगी और अगर ऐसा बड़ी मात्रा में हुआ तो इससे Global Warming और भी तेज हो जाएगी.