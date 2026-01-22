मंगल पर वैज्ञानिकों को मिला 1 किमी गहरा महासागर, वैलेस मेरिनेरिस घाटी में मिले पानी के सबूत

Advertisement
Ocean on Mars: वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था. उन्हें वहां एक विशाल घाटी मिली है जो इस बात का पक्का सबूत हो सकती है कि वहां कभी बहुत सारा पानी था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:25 AM IST
Science News in Hindi: नई खोजों से पता चला है कि लगभग 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता होगा. जिसे आज हम लाल ग्रह कहते हैं वह कभी एक नीला ग्रह था क्योंकि इसके उत्तरी हिस्से में एक विशाल महासागर भरा हुआ था. वैज्ञानिकों ने मंगल की सबसे बड़ी घाटी जिसे वैलेस मेरिनेरिस कहा जाता है उसकी गहराई से जांच की. यहां वैज्ञानिकों को ढलानों पर खास तरह के निशान और जमाव मिले हैं. ये निशान एक ही ऊंचाई पर हैं जिससे पता चलता है कि यहां पानी का स्तर बहुत लंबे समय तक एक जैसा रहा होगा जैसा किसी महासागर में होता है. 

कहां की वैज्ञानिकों ने खोज?
वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की एक बहुत गहरी घाटी जिसका नाम कोप्रेट्स चास्मा है उसकी बारिकी से जांच की. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गहरी घाटा में बहुत समय पहले एक विशाल झील हुआ करती थी. यहां की ढलानों पर मिट्टी और पत्थरों के ऐसे ढेर मिले हैं जो तभी बनते हैं जब नदियां बहकर किसी बड़ी झील या गड्ढे में गिरती है. 

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बिछी बर्फ की सफेद चादर, वीडियो देख फटी रह गई लोगों की आंखें

जांच में वैज्ञानिकों को क्या मिला?
घाटी की दीवारों और वहां जमी मिट्टी को देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पानी करीब 1 किलोमीटर तक गहरा रहा होगा. मंगल ग्रह का उत्तरी हिस्सा काफी नीचे की तरफ है इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पूरा उत्तरी गोलार्ध पानी के नीचे डुबा हुआ था. यह खोज मंगल पर अब तक के सबसे गहरे और सबसे बड़े महासागर का पक्का सबुत है. 

क्या मंगल पर कभी जीवन रहा होगा?
मंगल ग्रह पर इतने बड़े महासागर की खोज ने एक नई उम्मीद जगाई है कि क्या वहां कभी जीवन रहा होगा. अमेरिका ने मंगल ग्रह से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल धरती पर वापस लाने वाला अपना बड़ा मिशन रद्द कर दिया है. इससे वैज्ञानिकों की रिसर्च में देरी हो सकती है और यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वहां सच में कभी कोई जीव मौजूद थे. 

यह भी पढ़ें: ये कंपनी बना रही है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, NASA के ISS की जगह लेगा हेवन-1

क्या जारी रहेगी रिसर्च?
इतनी बड़ी रुकानट के बावजूद वैज्ञानिकों की टीम हार नहीं मान रही है. वे अब वहां की मिट्टी और खनिजों की बारीकी से जांच करना चाहते हैं. मुख्य वैज्ञानिक अर्गादेस्त्या का कहना है कि अब जब हमें पता चल गया है कि मंगल भी एक नीला ग्रह था तो हम यह जानना चाहते हैं कि वहां का वातावरण कैसा था और पानी ने वहां की जमीन को कैसे बदला. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

