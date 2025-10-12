Advertisement
समुद्र की गहराइयों में मिला जादुई 'तिलिस्मी' पत्थर, हरी चमकती चट्टान को देख चौंधियां गई वैज्ञानिकों की आंखें

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास के और गहरे राज खोलने के मामले में बड़ सफलता हासिल की है. दरअसल, शोधकर्ताओं को सर्पेन्टाइनाइट नाम की एक मामूली सी दिखने वाली चट्टान मिली है जो अपनी सुंदरता और रहस्य के लिए खास मानी जाती थी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:46 AM IST
Ancient Green Rock Found: वैज्ञानिकों को सर्पेन्टाइनाइट(Serpentinite)नाम की यह खास चट्टान समुद्र के नीचे से मिली जो सर्पेन्टिनाइजेशन नाम की प्रक्रिया से बनती है. यह सिर्फ शुरुआती जीवन को सहारा देने का एक आधार ही नहीं बल्कि, वैज्ञानिक अब यह भी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसी आज की समस्याओं को कम करने में कैसे मदद कर सकती है. वैज्ञानिक मानते हैं कि, इसके बनने के दौरान जो रायायनिक क्रियाएं हुईं उनसे ऐसे अणु(Molecules)और ऊर्जा मिली होगी जो पहले जीव-जंतुओं के बनने के लिए जरूरी थे. 

क्यों खास है यह पत्थर?
अक्सर लोग इस चट्टान सर्पेन्टाइन कहते हैं लेकिन, अपनी बनावट और बनने की खास प्रक्रिया की वजह से यह बाकी खनिजों से अलग है. समुद्र के पानी से इसकी क्रिया इसके बनने के समय कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना और गहरे समुद्र या पहाड़ों के नीचे खास दबाव. इन सब चीजों ने मिलकर इसे इतना खास बना दिया की भूविज्ञानी(Geologist)और खगोल-जीवविज्ञानी(Astrobiologists)दोनों इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं. 

क्या होता है सर्पेन्टिनाइजेशन?
ऑलिवाइन पत्थरों वाली चट्टानों का सर्पेन्टाइनाइट में बदलने के प्रोससे को सर्पेन्टिनाइजेशन कहते हैं. यह बदलाव कुछ ऐसी रासायिनक क्रियाएं शुरू करता है जिनसे शायद धरती पर शुरूआती जीवन पैदा हुआ होगा. जब पानी फेयालाइट(Fayalite)जैसे खनिजों के साथ मिलता है तो इस क्रिया से सिर्फ मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज ही नहीं बनते बल्कि आणविक हाइड्रोजन(Molecular Hydrogen)गैस भी निकलती है. यह गैस बहुत ही ऊर्जावान ईंधन है.

इस ऊर्जा से क्या फायदा है?
सूरज की रोशनी ना होने पर भी यह ऊर्जा से भरपूर गैसें अलग-थलग जगहों पर जीवन को चलाए रख सकती हैं. उसी सोर्स के मुताबिक, यह प्रक्रिया एसिटाइल-सीओए(Acetyl-CoA)नाम की अणु बनाने में भी मदद करती है जो ऊर्जा पैदा करने और कोशिकाएं बनाने के लिए बहुत जरूरी है. ये अणु की जीव रसायन(बायोकेमिस्ट्री)के लिए भी केंद्रीय है जो बताते हैं कि शुरुआती जीवन केवल धरती की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही चला होगा. इस प्रक्रिया में जो सल्फाइड खनिज बनते हैं वो उन खनिजों जैसे ही हैं जो आज हमारे शरीर के जरूरी एंजाइमों को सक्रिय करते हैं.

क्या ये शुरुआती वातावरण मौजूद हैं?
आज भी हमें पृथ्वी के शुरुआती वातावरण जैसी जगहों देखने को मिलती हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य-अटलांटिक कटक पर मौजूद लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड. यह जगह किसी ज्वालामुखी गर्मी से नहीं चलती बल्कि पूरी तरह से सर्पेन्टिनाइजेशन प्रक्रिया से पैदा हुई गर्मी पर निर्भर करती है. यहां कार्बोनेट और ब्रुसाइट खनिजों की ऊंची चिमनियां हैं जिनसे हल्का गर्म पानी निकलता है और खूब सारे सूक्ष्मजीवों को पालता है.

