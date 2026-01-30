क्या कभी हरा-भरा था ग्रीनलैंड? बर्फ के 1600 मीटर नीचे दबे मिले जंगलों के निशान, रिसर्च में दावा

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों की एक टीम ने जिसमें कोलंबिया और बफेलो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता शामिल थे, ने उत्तरी-पश्चिमी ग्रीनलैंड में 1,600 फीट से ज्यादा गहरी बर्प में ड्रिल किया. वहां बर्फ की नीचे दबी पुरानी चट्टानों की जांच करने पर पता चला कि आज से लगभग 6000 से 8200 साल पहले ग्रीनलैंड का बड़ा हिस्सा जिसे प्रुधो डोम कहते हैं वहां बर्फ थी ही नहीं. पुराने समय में ग्रॉन कहा जाता था जिसका मतलब होता है हरा. वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले यह द्वीप इतना ठंडा नहीं था और शायद यहां घने जंगल और पेड़-पौधे हुआ करते थे.

कैसे पता चला वहां बर्फ थी कि नहीं?

साल 2023 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने बर्फीले पहाड़ के शिखर पर रहकर करीब 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की. उन्होंने बर्फ के नीचे दबी पुरानी चट्टानों और मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए. इसके लिए वैज्ञानिकों ने ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जो बताती है कि किसी मिट्टी या पत्थर पर आखिरी बार सूरज की रोशनी कब पड़ी थी.

जांच में क्या सामने आया?

जांच में पता चला कि इस मिट्टी पर 6,000 से 8,200 साल पहले सूरज की रोशनी पड़ रही थी. इसका सीधा मतलब है कि उस समय वहां बर्फ की कोई चादर नहीं थी और जमीन पूरी तरह खुली थी. रिसर्च टीम के हेड जेसन ब्राइनर का कहना है कि, प्रुधो डोम उस समय की प्राकृतिक गर्मी की वजह से पिघल गया था.

क्या होगा अगर थोड़ा भी बढ़ा तापमान?

वैज्ञानिकों ने पाया कि हजारों साल पहले जब दुनिया का तापमान आज के मुकाबले सिर्फ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था तब ग्रीनलैंड की भारी बर्फ पिघल गई थी. इस खोज से पता चलता है कि ये बर्फ की चादरें गर्मी के प्रति बहुत नाजुक होती हैं और तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी भी इन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी है.

बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों को क्या मिला?

वैज्ञानिकों ने बर्फ के अंदर 1669 फुट लंबा गहरा छेद किया और वहां से मिट्टी और पत्थर के नमूनों निकाले. इन नमूनों में न केवल मिट्टी है बल्कि हजारों साल पुराने पेड़-पौधों और वातावरण के निशान भी छिपे हैं. इससे यह पता चलेगा कि जब वहां बर्फ नहीं थी तब ग्रीनलैंड कैसा दिखता था. इससे यह भी समझने में मदद मिलेगी कि पिछली बार बर्फ कितनी तेजी से पिघली थी.