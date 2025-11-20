Space Tunnel: मिल गया अंतरिक्ष का 'शॉर्टकट', वैज्ञानिकों ने स्पेस में खोजी दूसरी दुनिया तक जाने वाली सुरंग

Tunnel in Solar System: दशकों से वैज्ञानिक मानते आ रहे थे कि तारों के बीच की जगह ज्यादातर खाली है और यहां बस कभी-कभी धूल के बादल या छोटे कण दिखते थे. अब जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा सौरमंडल शायद कम घनी और गर्म गैस की एक विशाल संरचना के अंदर है. इसमें एक शाखाओं वाली सुरंग भी शामिल हो सकती है जो हमारे सौरमंडल को आकाशगंगा को दूर के हिस्सों के जोड़ती है जैसा की साइंस फिक्शन फिल्म Interstellar में भी दिखाया गया है.

कहां है ये सुरंग?

ईरोसिटा(eROSITA)एक्स-रे दूरबीन से मिले डाटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक संभावित रास्ता ढूंढा है जो गर्म प्लाज्मा का है. यह स्थानीय हॉट बबल या अंतरिक्ष का वह खाली और कम घनत्व(Density)वाला इलाका है जहां हमारा सौरमंडल शुरू होता है. बता दें कि यह सेंटॉरस और कैनिस मेजर नाम के तारों के समूहों की ओर फैला हुआ है.

इसका क्या मतलब है?

अगर यह सुरंग सही साबित होती है तो वह आकाशगंगा में गर्म प्लाज्मा के बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकती है. यह खोज अंतरिक्ष में पदार्थ(Matter)और ऊर्जा के बहाव के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को बदल सकती है. यह अध्ययन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पत्रिका में छपा है. इसमें eROSITA की High Resolution एक्स-रे मैपिंग का नासा के पुराने रोसैट मिशन के डाटा के साथ मिलाया गया है.

क्या है लोकल हॉट बबल?

लोकल हॉट बबल को सबसे पहले 20वीं सदी में पहचाना गया था और लगभग 300 लाइट ईयर तक फैला हुआ है. माना जाता है कि यह पिछले 1 से 2 करोड़ सालों में हुए कई बड़े सपरनोवा विस्फोटों की वजह से बना है. इन विस्फोटों ने अपने इलाके से घनी गैस को हटा दिया जिससे यहां गर्म और फैली हुई प्लाज्मा रह गई जिसे एक्स-रे से देखा जा सकता है. इस नई खोज में सामने आया कि, तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है और गर्म प्लाज्मा एक खास दिशा में बह रहा है.

कैसा है अंतरिक्ष में माहौल?

अभी सुरंगों का पूरा नक्शा नहीं बना है लेकिन सबूत एक बड़ी बात की तरफ इशारा करते हैं. तारों के बीच की जगह खाली या एक जैसी नहीं है. यह विस्फोट तारों से निकली गैस और आकाशगंगा के बहाव से मिलकर बनता है. यह सब मिलकर एक स्पंज जैसा जाल बनाता है जिसमें सभी संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं और लगातार बदलती रहती हैं.