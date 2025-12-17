Advertisement
खोपड़ी गोरिल्ला जैसी मगर पूर्वज इंसान का, क्यों 'लिटिल फुट' जीवाश्म बना वैज्ञानिकों का सिरदर्द?

Complete Hominin Fossil: एक नई रिसर्च ने पुराने इंसान के जीवाश्म की पहचान के बारे में चली आ रही है पुरानी थ्योरी को चुनौती दी है. 1998 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए जीवाश्म जिसका नाम लिटिल फुट है, सटर्कफॉन्टेन की गुफाओं में मिला था. यह इंसानों के शुरुआती जीवाश्मों में सबसे पुराना माना जाता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:32 AM IST
खोपड़ी गोरिल्ला जैसी मगर पूर्वज इंसान का, क्यों 'लिटिल फुट' जीवाश्म बना वैज्ञानिकों का सिरदर्द?

Science News: पहले माना जाता था कि लिटिल फुट जीवाश्म या तो ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकनस प्रजाति का है या फिर ऑस्ट्रालोपिथेकस प्रोमेथियस का था. लेकिन, अब वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवाश्म किसी ऐसी मानव संबंघी प्रजाति का हो सकता है जिसकी पहचान पहले कभी नहीं हुई थी. इस खोज से इंसान के विकास को समझने में एक नई रोशनी मिली है. कई सालों से लिटिल फुट को शुरुआती इंसानों के पूर्वजों को समझने के लिए बहुत जरूरी माना जाता रहा है. यह जीवाश्म 2017 में पहली बार दुनिया के सामने आया था. यह खोज अमेरिकन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में छपी है. 

लिटिल फुट पर क्यों बदली वैज्ञानिकों की सोच?
तकरीबन 2 दशक पहले मिले लिटिल फुट जीवाश्म को लेकर वैज्ञानिक हमेशा बहस करते रहे हैं. पहले इसे ऑस्ट्रालोपिथेकस प्रोमेथियस नाम की प्रजाति माना जाता था जिसे 1948 में खोजा गया था. इसे शुरुआती इंसानों की विविधता को समझने के लिए बहुत जरूरी माना जाता था. हालांकि, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि, लिटिल फुट फॉसिल एक मशहूर इंसानी पूर्वज ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकनस से ज्यादा मिलता-जुलता है. 

क्यों अलग है लिटिल फुट?
इस जीवाश्म की सबसे बड़ी खासियत है यह है कि ये पूरा है जबकि शुरुआती इंसानों के ज्यादातर जीवाश्म टूटे-फूटे मिलते हैं. इस कंकाल को कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद पत्थर की मोटी परत से निलाका गया था. इसमें खोपड़ी की बनावट, गोरिल्ला जैसी खूबियां और अलग आकार ए. अफ्रीकनस या ए. प्रोमेथियस में मिली संरचनाओं से नहीं मिलती. 

इस खोज के क्या जानकारी मिलेगी?
अगर लिटिल फुट सच में एक नई प्रजाति है तो यह मानव विकास की कहानी को और भी मुश्किल बना देगा खासकर दक्षिण अफ्रीका में जहां बहुत साकरे पुराने जीवाश्म मिले हैं. यह नई रिसर्च इस बात को मजबूती देती है कि पुराने समय में इंसानों के पूर्वजों की एक से ज्यादा प्रजातियां एक साथ रहती थीं. यह खोज बता सकती है कि साउथ अफ्रीका के  अलग-अलग माहौल में खुद को ढालने के लिए पूर्वजों ने कैसे अलग-अलग तरीके अपनाए थे. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

human fossilHindi Science news

