वैज्ञानिकों ने खोजी ब्रह्मांड की छोटी चीज, इसके बाद भी सूर्य से 10 लाख गुना बड़ा

Space News: खगोलिविदों ने ब्रह्मांड में अब तक की सबसे छोटी और ना दिखने वाली चीज की खोज की है. यह एक ऐसी संरचना है जिसका वजन सूर्य के वजन का लगभग 10 लाख गुना है. लेकिन, यह दूरबीनों से पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:51 PM IST
Science Latest News: वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में अब तक की पाई गई सबसे छोटी वस्तु बनी चीज है जिसका वजन सूर्य से लगभग 1 लाख गुना है. यह खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी के मंथली नोटिसेज में छपे 2 रिसर्च पेपर में घोषित किया गया है. डार्क मैटर के बारे में वैज्ञानिकों की समझ तो बदल सकती है जो एक रहस्यमय पदार्थ है. इसका पता खुद के प्रकाश से नहीं चला बल्कि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नाम की घटना से चला. इसमें वस्तु ने अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसपास के प्रकाश को थोड़ा सा मोड़ दिया जिससे इसका पता लग सका.

वैज्ञानिकों ने इस खोज के बारे में क्या बताया?
यह प्रभाव एक बहुत बड़ी लेंसिंग वस्तु द्वारा बनाई गई मुड़ी तस्वीर में एक छोटी से से बदलाव के रूप में दिखाई दिया. शोधकर्ताओं ने इस खोज को फनहाउस(Funhouse)मिरर में कोई कमी ढूंढने जैसा बताया. इस अध्ययन के सह-लेखक क्रिस फास्नाच ने बताया, मसे इतनी दूरी पर इतने कम वजन वाली वस्तु का पता लगाना शानदार कामयाबी है.

सौरमंडल में कहां छिपी है ये चीज?
यह रहस्यमय पिंड लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है. इसका मतलब है कि वैज्ञानिक इसे उस समय देख रहे हैं जब ब्रह्मांड अपनी अभी की उम्र से आधे से भी कम था. यह एक बहुत घनी बौनी आकाशगंगा हो सकती है जो अंधेरी हो गई है. इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि यह डार्क मैटर का एक समूह हो सकता है जो पहले से ज्ञात किसी भी संरचना से लगभग 100 गुना छोटा है. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह शीत डार्क मैटर Cold Dark Matter)सिद्धांत का समर्थन करेगा.

कैसे ली गई ये तस्वीर?
यह सफलता रेडियो दूरबीनों के एक नेटवर्क के कारण संभव हुई जो पृथ्वी के आकार जितना बड़ा था. इस नेटवर्क में अमेरिका का ग्रीन बैंक टेलीस्कोप, हवाई का वेरी लॉन्ग बेसलाइन ऐरे और यूरोप का वीएलबीआई नेटवर्क शामिल थे. इन सबने मिलकर इस हल्के गुरुत्वाकर्षण विकृति (Gravitational Distortion)का नक्शा बनाया. वैज्ञानिक अब इन अंधेरे निशानों को खोजने के लिए पूरे आकाश में और खोजबीन करने की योजना बना रहे हैं. इसका लक्ष्य यह पता लगाना है कि यह Dark Matter असल में कितना गुच्छेदार है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

