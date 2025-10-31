समुद्र की गहराई में मिला खतरनाक 'Death Ball', दक्षिणी महासागर में वैज्ञानिकों की डराने वाली खोज

Science Latest News: वैज्ञानिकों की एक टीम को दक्षिणी महासागर की गहराई में 30 समुद्री प्रजातियों की खोज की है जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी. यह दुनिया के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है. इसमें ज्वालामुखी के गड्ढे, साउथ सैंडविच ट्रेंच और मोंटेगू और सॉन्डर्स द्वीपों के आस-पास के समुद्री इलाके शामिल हैं. इन 30 प्रजातियों में एक मांसाहारी डेथ बॉल भी शामिल है जिसने वैज्ञानिकों और समुद्र से प्यार करने वालों को बहुत आकर्षित किया है. निप्पॉन फाउंडेशन-नेकटन महासागर जनगणना के वैज्ञानिक और उनके साथियों ने श्मिट महासागर संस्थान के साथ मिलकर ये खोज की है.

क्या है ये डेथ बॉल?

वैज्ञानिकों ने प्रेस रिलीज कर के बताया कि Death Ball Sponge बहुत ही खास है. इसकी बनावट की बात करें तो यह गोल आकार का होता है और इसकी पूरी सतह छोटे-छोटे हुकों से ढकी होती है. इन हुकों से शिकार फंसा लेता है. ज्यादातर स्पंज शांत होते हैं और पानी को फिल्टर करके अपना खाना खाते हैं. इस खोज से पता चलता है कि गहरे समुद्र में जीवन की कितनी ज्यादा और विविधता मौजूद है.

यह भी पढ़ें: Eugene Shoemaker: चांद पर दफन होने वाले पहले इंसान, NASA ने दी सबसे अनोखी श्रद्धांजलि

Add Zee News as a Preferred Source

और क्या खोज हुई?

वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि, जॉम्बी वर्म्स(ओसेडैक्स प्रजाति)भी देखे गए. माना जाता है कि ये कीड़े विज्ञान के लिए नहीं हैं क्योंकि इनमें मुंह या आंत नहीं होती. ये मूल रूप से व्हेल और अन्य बड़े कशेरुकियों की हड्डियों के अंदर की चर्बी को तोड़ने के लिए सहजीवी बैक्टीरिया पर निर्भर रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया.

वैज्ञानिकों ने इसकी और क्या जानकारी दी?

निप्पॉन फाउंडेशन-नेकटन महासागर जनगणना की विज्ञान प्रमुख डॉ. मिशेल टेलर ने कहा, दक्षिणी महासगार में अभी भी बहुत कम जांच हुई है. उन्होंने आगे बताया, हमने इस खोज से इकट्ठा किए गए नमूनों में से अभी तक केवल 30% की ही जांच की है. 30 नई प्रजातियों की पुष्टि से पता चलता है कि यहां कितनी ज्यादा जैव विविधता(Biodiversity)अभी भी अनजान है.

यह भी पढ़ें: 3I ATLAS से आया पहला संदेश 8•13 •8.5.13.8, अंतरिक्ष से आए फिबोनाची कोड ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

वैज्ञानिकों की टीम ने क्या-क्या खोज की?

टीम ने 14 अलग-अलग जीवों के समूहों से लगभग 2000 नमूने जमा किए. इसके साथ ही उन्होंने हजारों HD तस्वीरें और घंटों के वीडियो भी इकट्ठे किए. लगभग 700 मीटर की गहराई पर गर्म पानी के ऐसे छेद मिले जहां जीवन रसायन-संश्लेषण(Chemical Synthesis)से चलता है. इसके अलावा बहुत ही सुंदर कोरल गार्डन मिले. समुद्र के नीचे हुए विस्फोटक ज्वालामुखी के सबूत भी मिले.