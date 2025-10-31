50 साल पुराने बैक्टीरिया में छिपा Superbug का काल! वैज्ञानिकों ने खोजा नया एंटीबायोटिक, WHO को नई उम्मीद

Antibiotic Compound: दुनिया में रोगाणुरोधी प्रतिरोध(AMR)यानी दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद जगाने वाला नया एंटीबायोटिक खोजा है जो इन खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकता है. मोनाश वारविक एलायंस के शोधकर्ताओं ने 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी' में छपे एक अध्ययन में इस नए यौगिक की पहचान की है. इस यौगिक का नाम है प्री मेथिलीनोमाइसिन लैक्टोन(Pre-Methylenomycin C Lactone).

कैसे हुई इसकी खोज?

यह नया अणु 50 साल पुराने और जाने-माने एंटीबायोटिक मेथिलीनोमाइसिन के प्राकृतिक रूप से बनने की प्रक्रिया का एक बीच का चरण है. वैज्ञानिकों ने इसे अस्पष्ट(Obscure)सफलता बताया क्योंकि यह बैक्टीरिया के बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद नहीं था इसलिए यह पहले के अध्ययनों में छूट गया होगा.

क्या है इसका महत्व?

यह खोज ऐसे समय में हुई है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO)ने नए एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल कमी की चेतावनी दी थी. चूंकि सबसे आसान एंटीबायोटिक पहले ही खोजे जा चुके हैं इसलिए इस तरह की नई खोजें बहुत जरूरी हैं. प्रोफेसर ग्रेग चैलिस(सह-प्रमुख लेखक)ने कहा, मेथिलीनोमाइसिन 50 साल पहले खोजा गया था लेकिन किसी ने इस संश्लेषित बीच वाले पदार्थ की रोगाणुरोधी शक्ति को नहीं परखा था.

वैज्ञानिक क्या कहते हैं?

वैज्ञानिकों ने आगे कहा, जीनों को हटाकर हमने दो नए मध्यवर्ती पदार्थों की खोज की जो दोनों ही मेथिलीनोमाइसिन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली एंटीबायोटिक हैं. डॉ. लोना अलखालाफ ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि 1950 के दशक से अध्ययन किए जा रहे Streptomyces coelicolor नामक बैक्टीरिया में एक नया एंटीबायोटिक मिला.

इससे क्या बदलाव आएगा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि S coelicolor ने शुरू में एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक(Pre-Methylenomycin C Lactone)बनाया था. लेकिन समय के साथ यह कमजोर एंटीबायोटिक Methylenomycin A में बदल गया जिसका बैक्टीरिया के जीवन में शायद कोई अलग काम था. इस खोज से ना केवल नए एंटीबायोटिक विकसित करने के रास्ते खुले हैं बल्कि यह भी पता चलता है कि हमें पुराने शोध और बीच के चरणों को फिर से जांचने की जरूरत है ताकि अनदेखी चिकित्सीय क्षमता का पता चल सके.