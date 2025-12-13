म्यूजियम में धूल फांक रही खोपड़ी निकली '15 करोड़ साल पुरानी', वैज्ञानिकों को मिला जुरासिक काल का राक्षस

Dinosaur Fossil Found: कार्नेगी म्यूजियन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पुराने रिकॉर्ड्स से एक बहुत बड़ी खोज हुई है. यह एक ऐसी जीवाश्म खोपड़ी है जिसे लोग लंबे समय से भूल चुके थे. इस नई प्रजाति का नाम एथेनार बरमानी (Athenar Benmani) रखा गया है. यह अध्ययन पैलियोन्टोलोजिया इलेक्ट्रॉनिका छपी है, यह स्टडी केवल एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर को नहीं दिखाती बल्कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले विशाल डायनासोरों की संख्या और किस्म के बारे में पुरानी सोच को भी गलत साबित करता है.

100 साल के बाद हुई पहचान

एथेनार बरमानी की कहानी 1913 में शुरू होती है जब पूर्वी यूटा (अमेरिका) में डायनासोर राष्ट्रीय स्मारक की खदान में इस डायनासोर की खोपड़ी का एक टुकड़ा मिला था. कई सालों तक यह खोपड़ी म्यूजियम में ही रखी रही जिसे किसी ने नहीं पहचाना. इसे डिप्लोडोकस का हिस्सा मान लिया गया और यह संग्रहालय के रिकॉर्ड्स में धूल खाती पड़ी रही.

कैसे की गई इस खोपड़ी की पहचान?

माउंट एलोयसियस कॉलेज और कार्नेगी म्यूजियम के वैज्ञानिक डॉ. जॉन ए व्हिटलॉक ने हाल ही में एक शोध किया है जो पैलियोन्टोलोजिया इलेक्ट्रॉनिका नाम की पत्रिका में छपा है. डॉ. व्हिटलॉक और उनकी टीम ने उस पुराने जीवाश्म का बहुत ही ध्यान से दोबारा अध्ययन किया. उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और उस खोपड़ी की तुलना दूसरी खोपड़ियों से की. उन्होंने पक्का किया कि यह खोपड़ी डिप्लोडोकस की नहीं थी.

क्यों खास है एथेनार बरमानी?

फेमस डिप्लोडोकस या एपेटोसॉरस के उलट एथेनार बरमानी सॉरोपोड के एक दुर्लभ और अलग समूह से संबंधित है जिसे डिक्रेओसॉरिड्स कहते हैं. ये डायनासोर आकार में छोटे होते थे और इनकी गर्दन भी छोटी होती थी. इनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डियां अजीब तरीके से ऊंची निकली हुई होती थीं. इसके सिर के पिछले हिस्से में खोपड़ी के जोड़ पर एक छोटी सी हड्डी का दांत जैसा ढांचा मिला है.

कितना पुराना है ये डायनासोर?

यह जीवाश्म हमें लगभग 15 करोड़ साल पहले के जीवन की एक झलक देता है और इस समय को जुरासिक काल कहते हैं. उस समय पश्चिमी उत्तरी अमेरिका का मॉरिसन फॉर्मेशन नाम का इलाका था. यह इलाका बहुत तरह के डायनासोरों के घर था. इस इलाके में नदियां, बाड़ के मैदान और जंगल होत थे. यह डायनासोरों के लिए जीने का एक बड़ा केंद्र था.