Advertisement
trendingNow13039222
Hindi Newsविज्ञानम्यूजियम में धूल फांक रही खोपड़ी निकली 15 करोड़ साल पुरानी, वैज्ञानिकों को मिला जुरासिक काल का राक्षस

म्यूजियम में धूल फांक रही खोपड़ी निकली '15 करोड़ साल पुरानी', वैज्ञानिकों को मिला जुरासिक काल का राक्षस

Jurassic Era Giant: वैज्ञानिकों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की है जो 100 साल से भी ज्यादा समय से म्यूजियम के रिकॉर्ड्स में छिपी हुई थी. इस खोज के बाद वैज्ञानिकों की डायनासोर के बारे में सारी सोच ही बदल गई है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

म्यूजियम में धूल फांक रही खोपड़ी निकली '15 करोड़ साल पुरानी', वैज्ञानिकों को मिला जुरासिक काल का राक्षस

Dinosaur Fossil Found: कार्नेगी म्यूजियन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पुराने रिकॉर्ड्स से एक बहुत बड़ी खोज हुई है. यह एक ऐसी जीवाश्म खोपड़ी है जिसे लोग लंबे समय से भूल चुके थे. इस नई प्रजाति का नाम एथेनार बरमानी (Athenar Benmani) रखा गया है. यह अध्ययन पैलियोन्टोलोजिया इलेक्ट्रॉनिका छपी है, यह स्टडी केवल एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर को नहीं दिखाती बल्कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले विशाल डायनासोरों की संख्या और किस्म के बारे में पुरानी सोच को भी गलत साबित करता है. 

100 साल के बाद हुई पहचान
एथेनार बरमानी की कहानी 1913 में शुरू होती है जब पूर्वी यूटा (अमेरिका) में डायनासोर राष्ट्रीय स्मारक की खदान में इस डायनासोर की खोपड़ी का एक टुकड़ा मिला था. कई सालों तक यह खोपड़ी म्यूजियम में ही रखी रही जिसे किसी ने नहीं पहचाना. इसे डिप्लोडोकस का हिस्सा मान लिया गया और यह संग्रहालय के रिकॉर्ड्स में धूल खाती पड़ी रही. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में खुलेगा 400 कमरों का आलीशान रिसॉर्ट! अब शिमला-मनाली नहीं, स्पेस की ग्रैविटी में कटेंगी छुट्टियां

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की गई इस खोपड़ी की पहचान?
माउंट एलोयसियस कॉलेज और कार्नेगी म्यूजियम के वैज्ञानिक डॉ. जॉन ए व्हिटलॉक ने हाल ही में एक शोध किया है जो पैलियोन्टोलोजिया इलेक्ट्रॉनिका नाम की पत्रिका में छपा है. डॉ. व्हिटलॉक और उनकी टीम ने उस पुराने जीवाश्म का बहुत ही ध्यान से दोबारा अध्ययन किया. उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और उस खोपड़ी की तुलना दूसरी खोपड़ियों से की. उन्होंने पक्का किया कि यह खोपड़ी डिप्लोडोकस की नहीं थी. 

क्यों खास है एथेनार बरमानी?
फेमस डिप्लोडोकस या एपेटोसॉरस के उलट एथेनार बरमानी सॉरोपोड के एक दुर्लभ और अलग समूह से संबंधित है जिसे डिक्रेओसॉरिड्स कहते हैं. ये डायनासोर आकार में छोटे होते थे और इनकी गर्दन भी छोटी होती थी. इनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डियां अजीब तरीके से ऊंची निकली हुई होती थीं. इसके सिर के पिछले हिस्से में खोपड़ी के जोड़ पर एक छोटी सी हड्डी का दांत जैसा ढांचा मिला है. 

यह भी पढ़ें: Pleasure Ship: समंदर में दबी मिली 2000 साल पुरानी रोमन नाव, राजाओं के 'मौज-मस्ती' में होती थी इस्तेमाल

कितना पुराना है ये डायनासोर?
यह जीवाश्म हमें लगभग 15 करोड़ साल पहले के जीवन की एक झलक देता है और इस समय को जुरासिक काल कहते हैं. उस समय पश्चिमी उत्तरी अमेरिका का मॉरिसन फॉर्मेशन नाम का इलाका था. यह इलाका बहुत तरह के डायनासोरों के घर था. इस इलाके में नदियां, बाड़ के मैदान और जंगल होत थे. यह डायनासोरों के लिए जीने का एक बड़ा केंद्र था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dinosaur fossils in museum

Trending news

ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
Maharashtra news
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
Gold mining
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
2001 Parliament attack
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
intelligence agency
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
MGNREGA
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Supreme Court News
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
imd india weather update heavy fog cold wave delhi kashmir himachal pradesh snowfall
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
ahmedabad plane crash
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
india china talks
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
parliament attack news
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश