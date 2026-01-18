Advertisement
Hindi Newsविज्ञानग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे मिला बड़ा खतरा! वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी, बोले- डूब जाएंगे कई शहर

ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे मिला बड़ा खतरा! वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी, बोले- 'डूब जाएंगे कई शहर'

Greenland Ice Sheets: वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड की जमी हुई बर्फ के नीचे एक नई बनावट मिली है. इस खोज से यह पता चलेगा कि भविष्य में समुद्र का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ सकता है. यह जानकारी वैज्ञानिकों के पुराने अनुमानों को पूरी तरह बदल सकती है.

 

Jan 18, 2026
ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे मिला बड़ा खतरा! वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी, बोले- 'डूब जाएंगे कई शहर'

Science News: वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक ऐसी चीज़ का पता लगाया है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया के समुद्रों का नक्शा बदल सकती है. वैज्ञानिकों को बर्फ की मीलों मोटी चादर के नीचे एक अदृश्य परत मिली है. यह परत तय करती है कि ग्लेशियर कितनी तेजी से खिसकेंगे और पिघलेंगे. इस खोज से पता चला है कि ग्रीनलैंड की बर्फ हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा तेजी से पिघलकर समुद्र का जलस्तर बढ़ा सकती है. इसके लिए वैज्ञानिकों ने बर्फ में कोई छेद नहीं किया बल्कि उन्होंने भूकंप की लहरों की मदद ली. 

वैज्ञानिकों की जांच में क्या सामने आया?
वैज्ञानिकों ने बताया है कि ग्रीनलैंड की बर्फ केवल सूरज की गर्मी से ऊपर से ही नहीं पिघल रही बल्कि नीचे की जमीन भी इसे समुद्र में धकेल रही है. बर्फ की चादर के नीचे चिकनी होती है और वहां बर्फ अपने भारी वजन के कारण तेजी से फिसलकर समुद्र की तरफ बहने लगती है. गर्मियों में बर्फ पिघलने से वह पानी गहरी दरारों से होता हुआ बर्फ के बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है. 

क्या नीचे जाता पानी सुरक्षित है?
दरारों से होकर नीचे जाता यह पानी जमीन के बीच तेल जैसा काम करता है जिससे घर्षण कम हो जाता है और बर्फ के बड़े-बड़े हिस्से और भी तेजी से खिसककर समुद्र में गिरने लगते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी, पानी और जमीन के नीचे मौजूद मिट्टी या पत्थर मिलकर बर्फ को पिघलाने में पहले से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. 

इस खोज से क्या बदलाव आएगा?
साल 1992 से 2018 के बीच ग्रिनलैंड की बर्फ ने समुद्र के लेवल को करीब आधा इंच बढ़ा दिया है. लेकिन नई खोज बताती है कि भविष्य में यह और भी तेजा से बढ़ सकता है. अगर बर्फ के नीचे कि जमीन ने ग्लेशियरों को तेजी से समुद्र की ओर धकेला तो तटीय शहरों के डूबने का खतरा हमारे अंदाजे से पहले आ सकता है.

क्या जांच करने वाले हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिक अब ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे होने वाली हलचल को और बारीकी से समझना चाहते हैं. इसके लिए वे भूकंप मापने वाली मशीनों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिससे पल-पल की जानकारी मिल सके. वैज्ञानिक अब सैटेलाइट और जमीन के डेटा को मिलाकर एक नया मॉडल बना रहे हैं. इससे सरकारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आने वाले समय में समुद्र के किनारे वाले इलाकों को कैसे बचाया जाए.

