वैज्ञानिकों को मिला 2500 साल पुराना जार...खोलते ही छूटने लगे पसीने, अंदर थी ये चिपचिपी चीज!

2500 Year Old Jar: साउथ इटली में वैज्ञानिकों ने पुराने कांसे के बर्तनों में मिला एक बेहद अजीब सा चिपचिपा पदार्थ खोजा था. 70 साल की खोज के बाद अब पता चला कि ये क्या था. इस खोज की पूरी जानकारी जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में छपी, इसके मुताबिक ये चिपचिपी चीज कुछ और नहीं बल्कि शहद था. इससे यह समझने में मदद मिलेगी की पुराने समय में लोग शहद का इस्तेमाल पूजा-पाठ और रोजाना के कामों में कैसे करते थे. इस शहद की खोज 1954 में पेस्टम में एक पुराने मंदिर में मिले थे. वहां 8 कांसे के बर्तन थे जिसमें मोम जैसा भूरे रंग का पदार्थ हुआ था. इतने सालों तक कोई भी नहीं बता पाया कि ये क्या था.

किसने की ये अनोखी खोज?

Oxford University के वैज्ञानिको ने एक नई जांच की है जिसमें उन्होंने पता लगाया है कि पुराने बर्तनों में जो मिला वह कच्चा शहद था, और यह तकरीबन 2500 साल पुराना है. यह मंदिर जहां पर ये खोज हुई, पेस्टन नाम की जगह पर है जो 6वीं शताब्दी ईसा-पूर्व में बना था और बाद में इसे रोम के लोग पूजा-पाठ के लिए इस्तेमाल करते थे. मंदिर के अंदर वैज्ञानिकों को बर्तनों के अलावा लकड़ी की मेज और ऊन में लिपटी लोहे की छड़ें मिलीं.

कैसे हुई इसकी जांच?

20वीं सदी के बीच में जब इन जारों की जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह जानवरों की चर्बी हो सकती है जिसमें कीडे-मकोड़े मिल गए हों. लेकिन 2019 में जब इन्हें एशमोलियन म्यूजियम में रखा गया तब वैज्ञानिकों ने फिर से इसकी जांच की. इसके लिए उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी नई तकनीकों की मदद ली. इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि उस पदार्थ में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और रॉयल जेली के निशान थे जिससे साबित हुआ कि ये शहद था.

इसे लेकर वैज्ञानिकों ने क्या कहा?

खोज के प्रमुख शोधकर्ता डॉ.लुसियाना ने बताया कि, इस खोज में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब टीम के पदार्थ की Molecular संरचना में शहद की चीनी और एसिड के निशान मिले. चीनी के साथ वैज्ञानिकों को खास तरह के कीड़े के अवशेष भी मिले जो मधुमक्खी के लार्वा पर हमला करते हैं. हालांकि, समय के साथ इन जारों पर लगी सील टूट गई जिससे हवा और छोटे-छोटे जीव अंदर चले गए. इन जीवों ने शहद की चीनी को एसिड में बदल दिया जिससे वह चिपचिपा और खट्टा बन गया. इसी वजह से वैज्ञानिक कई सालों से परेशान थे.