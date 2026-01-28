इंसानों जैसी दिखने वाली वो प्रजाती, जो 50000 साल तक दुनिया से छिपी रही...रिसर्च में हुआ खुलासा

Science News: वैज्ञानिकों को निएंडरथल इंसानों का एक ऐसा ग्रुप मिला है जो हजारों सालों तक सबसे अलग-थलग रहा. इनका दूसरे किसी भी समूह से कोई-मेल-जोल नहीं थी. फ्रांस में इस ग्रुप के एक व्यक्ति के अवशेष मिले हैं जिसे वैज्ञानिकों ने थोरिन नाम दिया है. थोरिन की जांच से पता चला है कि उनका परिवार और ग्रुप लगभग 50,000 सालों तक दुनिया से पूरी तरह कटकर अकेले रहा. यह खोज बहुत बड़ी है क्योंकि पहले माना जाता था कि निएंडरथल आपस में मिलते-जुलते थे. अब वैज्ञानिकों ने शायद इनके खत्म होने का पता लगा लिया है.

वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है?

फ्रांस की एक गुफा में थोरिन नाम के निएंडरथल के अवशेष मिले हैं जिससे उनके जीवन के बारे में एक अनोखी बात पता चली है. थोरिन का ग्रुप करीब 50,000 सालों तक पूरी तरह अकेला रहा और उन्होंने दूसरे किसी ग्रुप से कोई रिश्ता नहीं रखा. सबसे हैरान करने वाली बात है कि निएंडरथल के दूसरे समूह उनके आस-पास ही रहते थे लेकिन कभी एक-दूसरे से नहीं मिले.

इस खोज से क्या पता चलता है?

थोरिन की खोज से पता चलता है कि निएंडरथल इंसानों का समाज होमो सेपियन्स से बहुत अलग था. हम इंसान एक-दूसरे से मिलते हैं, व्यापार करते हैं जिससे हम तरक्की कर पाए. लेकिन निएंडरथल ऐसे नहीं थे और वे अपने ही ग्रुप में रहना पसंद करते थे. यहीं मेल-जोल की कमी उनके लिए काल बन गई और जब छोटे समूह अलग-थलग हुए तो वे बदलते मौसम की मार नहीं झेल पाए.

वैज्ञानिकों की जांच में क्या सामने आया?

थोरिन के शरीर की जांच से वैज्ञानिकों को एक और बड़ी बात पता चली है. थोरिन जिस ग्रुप का हिस्सा था वह यूरोप के सबसे पुराने निएंडरथल इंसानों की आखिरी निशानी थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि थोरिन का खानदान करीब 1,05,000 साल पहले दूसरे निएंडरथल समूहों से अलग हो गया था.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

थोरिन का समूह यूरोप में बचे हुए निएंडरथल इंसानों के आखिरी परिवारों में से एक था. ये लोग लगभग 40,000 साल पहले तक जीवित रहे लेकिन इनका अकेले रहने का तरीका ही इनके लिए काल बन गया. अपने ही छोटे से ग्रुप में इनब्रीडिंग करने और बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता न रखने की वजह से इनका समाज बहुत कमजोर हो गया था.

इस खोज से क्या फायदा होगा?

इस नई रिसर्च ने पुरानी बातों को गलत साबित कर दिया है. पहले लोग सोचते थे कि शायद खराब मौसम या आधुनिका इंसानों से लड़ाई की वजह से निएंडरथल खत्म हुए. लेकिन अब पता चला है कि अकेलापन और मेल-जोल की कमी उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह थी. जैसे-जैसे उनकी आबादी कम हुई वे कमजोर पड़ते गए और अंत में पूरे तरह गायब हो गए.