फेल हो गई वैज्ञानिकों की 300 साल पुरानी थ्योरी, मिल गया पक्षियों की तगड़ी आंख का फॉर्मूला

Science News: वैज्ञानिक सालों से एक बात नहीं समझ पा रहे थे जो है पक्षियों की आंखों का वह पर्दा जिससे वे देखते हैं, बिना ऑक्सीजन के कैसे काम करता है? नेचर पत्रिका में छपी नई स्टडी ने इसके राज खोले हैं. इस नई जानकारी ने वैज्ञानिकों की उस पुरानी बात को गलत साबित कर दिया है जिसे वे पिछले 300 सालों से सच मानते आ रहे थे. यह नई खोज आगे चलकर इंसानों की बीमारियों जैसे स्ट्रोक के इलाज को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है. पक्षियों पर हुई यह रिसर्च सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है.

क्यों खास होती है पक्षियों की रेटिना?

हमारी आंख के पिछले हिस्से में रेटिना नाम का एक पर्दा होता है. इसका काम रोशनी को संकेतों में बदलकर दिमाग तक पहुंचाना है जिससे हम देख सकें. इस काम में बहुत मेहनत लगती है इसलिए रेटिना को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है. इंसानों और ज्यादातर जानवरों में खून की छोटी-छोटी नसें रेटिना तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं जिससे वह जिंदा रह सकें.

ऑक्सीजन न पहुंचने पर क्या होगा?

ऑक्सीजन के बिना आंखों की नसें बहुत जल्दी मर जाती हैं. लेकिन, पक्षियों की आंखें इस नियम को नहीं मानती. उनकी रेटिना के अंदर खून की नसें होती ही नहीं हैं और वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद नसें न होने से रोशनी सीधे अंदर जा पाती है और पक्षियों को साफ दिखाई देता है.

वैज्ञानिकों की जांच में क्या निकला?

वैज्ञानिकों का मानना था कि यही हिस्सा आंख के पर्दे तक ऑक्सीजन पहुंचाता है. इस हिस्से के बारे में जानकारी तो 1600 के दशक से थी लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं था. इसका कारण यह था कि एक जिंदा पक्षी की आंख के अंदर ऑक्सीजन को मापना बहुत ही मुश्किल काम था. कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिक प्रोफेसर जेन्स रैंडेल न्येनगार्ड एंड टीम को सफलता मिल गई.

वैज्ञानिकों के नतीजे में क्या निकला?

इन नतीजों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया. उन्होंने पाया कि पेक्टेन ओकुली (आंख का एक हिस्सा) रेटिना तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता है. हैरानी की बात यह है कि रेटिना के लगभग आधे हिस्से को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती. इसकी अंदरूनी परतें हमेशा ऑक्सीजन की कमी में रहती हैं. विज्ञान के हिसाब से बिना ऑक्सीजन के इस हिस्से को काम ही नहीं करना चाहिए, फिर भी यह काम कर रहा है.