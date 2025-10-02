Advertisement
trendingNow12944780
Hindi Newsविज्ञान

पृथ्वी के पड़ोस में बन रहा है 'गोलगप्पे जैसा ग्रह'! वैज्ञानिकों की नई खोज, बोले- ये तो धरती से 1000 गुना...

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने WISPIT 2b नाम के गैस वाले ग्रह की खोज की है जिसके वजन बृहस्पति से लगभग 5 गुना ज्यादा है. लेकिन यह धरती से लगभग 1000 गुना छोटा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पृथ्वी के पड़ोस में बन रहा है 'गोलगप्पे जैसा ग्रह'! वैज्ञानिकों की नई खोज, बोले- ये तो धरती से 1000 गुना...

Scientists Found new Planet: शोधकर्ताओं ने WISPIT 2b नाम के एक नए ग्रह(प्रोटोप्लैनेट)को सीधे देखा है. यह ग्रह एक युवा तारे के चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस की डिस्क में एक छल्ले के आकार के खाली हिस्से में स्थित है. यह ग्रह एक युवा तारे के चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस की डिस्क में एक छल्ले के आकार के खाली हिस्से में मौजूद है. यह पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने किसी ग्रह को उस जगह पर देखा है जहां ग्रह बनने की बात सिद्धांत में कही जाती है. यह ग्रह लगभग 50 लाख साल पुराना है.

क्या होता है प्रोटोप्लैनेट?
यह नया खोजा गया ग्रह प्रोटोप्लैनेट है जो धरती से लगभग 437 लाइट ईयर की दूरी पर है और अभी भी सक्रिय तौर पर बढ़ रहा है. यह अपने आस-पास मौजूद धूल और गैस की डिस्क से चीजें इकट्ठा कर रहा है इसलिए यह शुरुआती ग्रह निर्माण(Planet Formation)को समझने के लिए एक बहुत ही खास चीज है. WISPIT 2b और उसके तारे की तस्वीरें चिली में लगे मैगलन टेलीस्कोप और एरिजोना के लार्ज बाइनोक्युलर टेलीस्कोप से ली गई हैं.

यह भी पढ़ें: आसमान में एक साथ 3-3 हमले...1396 सालों के बाद दिखेगा या खास धूमकेतु, नोट कर लें टाइमिंग

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई ये खोज?
यह खोज एक खास तकनीक से संभव हुई जिसे एडवांस्ड अडैप्टिव ऑप्टिक्स कहते हैं. इस तकनीक से यह पता लगाया जा सकता है कि जब कोई ग्रह बन रहा होता है और उस पर गैस गिरती है तो वह हाइड्रोजन-अल्फा प्रकाश छोड़ता है. यह प्रकाश ग्रह के बनने की प्रक्रिया को दिखाता है. इस हल्की चमक की वजह से ही वैज्ञानिक WISPIT 2b को उसके मेजबान तारे की तेज रोशनी के बीच भी खोज पाए.

यह भी पढ़ें: मंगल पर मिले जीवन के 'डबल सबूत'...चट्टान पर दिखे अजीब तेंदुए जैसे धब्बे, कभी वहां रहते थे ये जीव!

WISPIT 2 के चारों तरफ क्या है?
वैज्ञानिकों ने डिस्क के एक और खाली हिस्से में एक संभावित नए ग्रह के होने का पता लगाया है. यह बताता है कि WISPIT 2 तारे के चारों ओर एक Complex Planet System बन रहा है. इस खोज का नेतृत्व एरिजोना यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री लैयर्ड और लीडेन वेधशाला के रिचेले वान कैपेलेवेन ने किया है. यह खोज युवा ग्रह प्रणालियों और ग्रहों के बनने के शुरुआती चरणों को समझने में एक बहुत बड़ी सफलता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

New planet formation

Trending news

'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
;