पृथ्वी के पड़ोस में बन रहा है 'गोलगप्पे जैसा ग्रह'! वैज्ञानिकों की नई खोज, बोले- ये तो धरती से 1000 गुना...

Scientists Found new Planet: शोधकर्ताओं ने WISPIT 2b नाम के एक नए ग्रह(प्रोटोप्लैनेट)को सीधे देखा है. यह ग्रह एक युवा तारे के चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस की डिस्क में एक छल्ले के आकार के खाली हिस्से में स्थित है. यह ग्रह एक युवा तारे के चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस की डिस्क में एक छल्ले के आकार के खाली हिस्से में मौजूद है. यह पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने किसी ग्रह को उस जगह पर देखा है जहां ग्रह बनने की बात सिद्धांत में कही जाती है. यह ग्रह लगभग 50 लाख साल पुराना है.

क्या होता है प्रोटोप्लैनेट?

यह नया खोजा गया ग्रह प्रोटोप्लैनेट है जो धरती से लगभग 437 लाइट ईयर की दूरी पर है और अभी भी सक्रिय तौर पर बढ़ रहा है. यह अपने आस-पास मौजूद धूल और गैस की डिस्क से चीजें इकट्ठा कर रहा है इसलिए यह शुरुआती ग्रह निर्माण(Planet Formation)को समझने के लिए एक बहुत ही खास चीज है. WISPIT 2b और उसके तारे की तस्वीरें चिली में लगे मैगलन टेलीस्कोप और एरिजोना के लार्ज बाइनोक्युलर टेलीस्कोप से ली गई हैं.

यह भी पढ़ें: आसमान में एक साथ 3-3 हमले...1396 सालों के बाद दिखेगा या खास धूमकेतु, नोट कर लें टाइमिंग

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई ये खोज?

यह खोज एक खास तकनीक से संभव हुई जिसे एडवांस्ड अडैप्टिव ऑप्टिक्स कहते हैं. इस तकनीक से यह पता लगाया जा सकता है कि जब कोई ग्रह बन रहा होता है और उस पर गैस गिरती है तो वह हाइड्रोजन-अल्फा प्रकाश छोड़ता है. यह प्रकाश ग्रह के बनने की प्रक्रिया को दिखाता है. इस हल्की चमक की वजह से ही वैज्ञानिक WISPIT 2b को उसके मेजबान तारे की तेज रोशनी के बीच भी खोज पाए.

यह भी पढ़ें: मंगल पर मिले जीवन के 'डबल सबूत'...चट्टान पर दिखे अजीब तेंदुए जैसे धब्बे, कभी वहां रहते थे ये जीव!

WISPIT 2 के चारों तरफ क्या है?

वैज्ञानिकों ने डिस्क के एक और खाली हिस्से में एक संभावित नए ग्रह के होने का पता लगाया है. यह बताता है कि WISPIT 2 तारे के चारों ओर एक Complex Planet System बन रहा है. इस खोज का नेतृत्व एरिजोना यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री लैयर्ड और लीडेन वेधशाला के रिचेले वान कैपेलेवेन ने किया है. यह खोज युवा ग्रह प्रणालियों और ग्रहों के बनने के शुरुआती चरणों को समझने में एक बहुत बड़ी सफलता है.