अफ्रीका में मिला कोहिनूर से भी बड़ा हीरा! देखकर फटी रह जाएंगी आपकी आंखें, कीमत तय होते ही मच जाएगा बवाल!

Science News: दक्षिणी अफ्रीका की मशहूर हीरा खदानों में से एक लेसोथो की काओ खदान में 108.39 कैरेट का एक बहुत बड़ा गुलाबी हीरा मिला है. अंतर्राष्ट्रीय रत्न विज्ञान संस्थन ने इस खोज की जानकारी दी है. यह हीरा अपने आकार, शुद्धता और गहरे रंग के कारण बाजार में हलचल मचा रहा है. विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह हीरा बाजार में नए रिकॉर्ड बनाएगा. यह 108.29 कैरेट का विशाल खुरदुरा पत्थर अब तक मिले सबसे बड़े गुलाबी हीरों में से एक है. नीलामी में इसकी कीमत करोड़ों डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है.

कहां मिला ये खास हीरा?

लेसोथो, जो अपने खास दुर्लभ हीरों के लिए मशहूर है, ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बहुमूल्य रत्नों का एक खास सोर्स है. काओ खदान खासकर बहुत बी शानदार गुलाबी हीरे निकालने के लिए जानी जाती है और यह नया हीरा भी इसी को आगे बढ़ाता है. इस पत्थर का गुलाबी रंग और लगभग पूरी तरह साफ होना इसे उस स्तर पर पहुंचाता है जिसे ज्यादातर हीरे जमा करने वाले खरीदना चाहते हैं.

कैसे गुलाबी होता है यह हीरा?

दूसरे हीरे अपना रंग रासायनिक अशुद्धियों से पाते हैं लेकिन गुलाबी हीरे का गहरा रंग उसकी क्रिस्टल संरचना में खराबी के कारण आता है. ये खराबियों धरकती के अंदर तेज गर्मी और दबाव से पैदा होती हैं और यह खराबी ही हर गुलाबी हीरे को उसका खास रंग देती है. क्रिस्टल में यह बनावट की खराबी ही इन हीरों को इतना कीमती है.

क्या है काओ खदान की खासियत?

काओ खदान की सबसे खास बात है इसकी ऐसे शुद्ध पत्थर पैदा करने की क्षमता वहां की भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को दिखाती है. यह खदान समुद्र तल से 8,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है. इस अनोखे वातावरण में ऐसे हीरे बनते हैं जिनका विशेषताएं दूसरे इलाकें में पाए जाने वाले हीरों से अलग होती है.