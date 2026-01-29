अफ्रीका के जंगलों से निकला 'पाताल का दैत्य'! वैज्ञानिकों ने खोजा अब तक का सबसे बड़ा अजगर

Science News in Hindi: सांपों को शौकीन और वैज्ञानिकों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. अफ्रीका के जंगलों में एक बेहद विशालकाय अजगर मिला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. वैज्ञानिकों की टीम ने एक अजगर की जांच की है जिसका आकार इतना बड़ा है कि वैज्ञानिकों को भी अपनी पुरानी किताबों और दावों पर फिर से सोचना पड़ रहा है. यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि विज्ञान की दुनिया के लिए एक बड़ी घटना है. यह अजगर बता रहा है कि ये जीव हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं.

कैसे हुई इसकी खोज?

इस विशालकाय अजगर को खोजना वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है. यह टीम अफ्रीका के उन खतरनाक और घने जंगलों के बीच गई जहां बड़े अजगरों का बसेरा माना जाता है. यह खोज पूरी तरह असली रहे इसके लिए टीम ने GPS ट्रैकिंग और लाइव रिकॉर्डिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया.

खोज में वैज्ञानिकों के हाथ क्या लगा?

खोज में वैज्ञानिकों को जंगल के बीचों-बीच ऐसा अजगर दिखा जिसे देख सबकी आंखें फटी रह गईं. वैज्ञानिकों ने तुरंत ही उसकी लंबाई और मोटाई को मापा और पक्का किया कि यह कोई मामूली सांप नहीं बल्कि एक असाधारण तौर पर बड़ा अफ्रीकी अजगर है. वह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी था.

कौन सी है ये प्रजाति?

अफ्रीकी अजगर अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं और ये जंगलों से लेकर घास के मैदानों तक हर जगह रहने में माहिर होते हैं. ये छिपकर हमला करने में उस्ताद होते हैं और हिरण से लेकर पक्षियों तक का शिकार आसानी से कर लेते हैं. इन्हें नमी वाली और घनी झाड़ियों वाली जगहं पसंद हैं जहां ये छिपकर रह सकें.

इतने बड़े कैसे होते हैं ये अजगर?

अगर इलाके में शिकार की कमी न हो और मौसम सही रहे तो यह अजगर अपनी सामान्य लंबाई से कहीं ज्यादा लंबे हो सकते हैं. इस विशाल अजगर के साथ भी शायद यहीं हुआ है. हालांकि, अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसका वजन और लंबाई पुराने रिकॉर्ड्स ज्यादा है.

आगे क्या काम करेगे वैज्ञानिक?

जंगलों की कटाई की वजह से इन विशाल अजगरों के रहने की जगह खत्म हो रही है इसलिए ऐसे खोज अभियान और इन्हें बचाने की कोशिशें बहुत जरूरी हैं. यह खोज बताती है कि हमें जंगल के उन हिस्सों को बचाने की जरूरत है जहां ये जीव रहते हैं जिससे ये सुरक्षित रह सकें.