वैज्ञानिकों को स्पेस में मिला दूसरी दुनिया का दरवाजा, सेंटॉरस और कैनिस मेजर तारामंडल की ओर जाता है रास्ता

Interstellar Tunnel: वैज्ञानिकों ने गर्म गैस से बनी एक चौंकाने वाली इंटरस्टेलर सुरंग की खोज की है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सुरंग हमारे सौर मंडल को दूर स्थित तारों से जोड़ सकती है. यह खोज मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के खगोलविदों ने की है. उन्होंने eROSITA एक्स-रे टेलीस्कोप के आंकड़ों का विश्लेषण करके सूर्य के आसपास फैले गर्म और कम घनत्व वाले प्लाज्मा के क्षेत्र का नक्शा तैयार किया, जिसे लोकल हॉट बबल (Local Hot Bubble - LHB) कहा जाता है. माना जाता है कि यह क्षेत्र कई सुपरनोवा विस्फोटों से बना है और इसका आकार करीब 300 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है.

सेंटॉरस तारामंडल की तरफ खुलती है सुरंग

वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि इस बुलबुले का तापमान उत्तर और दक्षिण दिशा में थोड़ा अलग है. जब वैज्ञानिकों ने इन आंकड़ों को आकाशगंगा के नक्शे पर दर्शाया तो उन्होंने चमकती गैस के एक रहस्यमय गलियारे की पहचान की जो सेंटॉरस तारामंडल की ओर फैला हुआ है. ऐसा भी संकेत मिला है कि एक और चैनल कैनिस मेजर तारामंडल की दिशा में जा सकता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह गर्म गैस और तारों के निर्माण क्षेत्रों के बीच जुड़ाव के चैनलों का नेटवर्क हो सकता है. यानी एक तरह की अंतरतारकीय सुरंगों की प्रणाली जो तारों के बीच गैस और ऊर्जा के प्रवाह को संभव बनाती है.

बता दें, पहले भी वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि हमारे सौर मंडल के आसपास का अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है, बल्कि उसमें गुहाओं, चैनलों और गैस के बुलबुलों का एक जाल मौजूद हो सकता है. अब इस नई खोज से उस सिद्धांत को और ठोस आधार मिला गया है. मैक्स प्लैंक संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बुलबुले में दबाव अपेक्षा से कम है, जो यह संकेत देता है कि यह कुछ दिशाओं में खुला हुआ हो सकता है यानी ये सुरंगें वाकई हमारे सौर मंडल को पास के तारों के क्षेत्रों से जोड़ती है. वैज्ञानिक अब आगे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सुरंगें वास्तव में हमारे स्थानीय क्षेत्र को नजदीकी तारों से जोड़ती हैं.