/6.6 करोड़ साल पुराना सबसे बड़ा रहस्य खुला! वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला डायनासोरों का अंत करने वाला उल्कापिंड

लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ था जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया. एक विशालकाय उल्कापिंड (Meteorite) हमारी धरती से टकराया और उसने राज कर रहे सभी विशालकाय डायनासोरों सहित पृथ्वी की 75% प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया. वैज्ञानिक सालों से इस बात का पता लगाने में जुटे थे कि आखिर वह उल्कापिंड किस चीज का बना था और अंतरिक्ष के किस कोने से आया था. अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया (UBC), पेरिस, ब्रुसेल्स और विएना के अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है.
वैज्ञानिकों ने क्ले (मिट्टी) की एक पतली परत में मौजूद निकल आइसोटोप (Nickel Isotopes) का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है. यह परत उसी क्रीटेशियस-पैलियोजीन (K-Pg) प्रभाव की गवाह है. रिसर्च में पाया गया है कि धरती से टकराने वाला उल्कापिंड कोई साधारण चट्टान नहीं था, बल्कि वह 'CO कॉन्ड्राइट' (CO Chondrite) नाम का एक बेहद दुर्लभ कार्बनिक एस्टेरॉयड था. इस तरह के उल्कापिंड पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल उल्कापिंडों का केवल 5 प्रतिशत ही हैं. यह सौरमंडल के सबसे पुराने और अछूते पत्थरों में से एक माना जाता है.
शोधकर्ताओं का मानना है कि लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा यह विशालकाय उल्कापिंड हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्से से आया था. यह संभवतः बृहस्पति (Jupiter) ग्रह के पास मौजूद बाहरी एस्टेरॉयड बेल्ट या मलबे से भरे किसी दूर दराज इलाके से अपनी कक्षा भटककर सीधे पृथ्वी की ओर आ गया था. मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर जब यह गिरा, तो इसने 180 किलोमीटर चौड़ा 'चिक्सुलब क्रेटर' (Chicxulub Crater) बना दिया. इसके प्रभाव से भीषण भूकंप, सूनामी और जंगलों में ऐसी आग लगी जिसने पूरी दुनिया को धुएं से ढक दिया.
अब तक माना जाता था कि उल्कापिंड में मौजूद सल्फर (गंधक) ने गैस बनकर वातावरण को जहरीला बनाया था. लेकिन इस नई खोज ने उस पुरानी थ्योरी को थोड़ा बदल दिया है. CO कॉन्ड्राइट प्रकार के पत्थरों में कार्बन, जिंक, पानी और खास तौर पर सल्फर जैसे तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोरों के विनाश की मुख्य वजह सल्फर गैस नहीं, बल्कि टक्कर के बाद अंतरिक्ष और हवा में उड़ा अरबों टन बारीक मलबा और धूल थी.
जब यह दुर्लभ उल्कापिंड टकराया, तो उससे पैदा हुई धूल और बारीक मलबे ने पृथ्वी के पूरे वायुमंडल को एक मोटी चादर की तरह ढक लिया. इसके कारण सूरज की रोशनी सालों तक जमीन तक नहीं पहुंच सकी. रोशनी न मिलने से पेड़-पौधे नष्ट हो गए, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला (Food Chain) ध्वस्त हो गई. पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरा और एक भीषण क्लाइमेट कल्प्स हुआ. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज साबित करती है कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष की एक बेहद दुर्लभ और असाधारण घटना का शिकार बनी थी जिसने मानव जीवन के विकास का रास्ता खोला.