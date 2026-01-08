Advertisement
trendingNow13067658
Hindi Newsविज्ञानअफ्रीका में मिली 7 लाख साल पुरानी इंसान की हड्डियां, जिसने पलटकर रख दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

अफ्रीका में मिली 7 लाख साल पुरानी इंसान की हड्डियां, जिसने पलटकर रख दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Science News: इंसान की शुरुआत कहां से हुई? वैज्ञानिक सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं. अब मोरक्को में मिली करीब 7.7 लाख साल पुरानी हड्डियों ने एक ऐसा राज खोला है जिसने मानव इतिहास को ही बदल दिया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफ्रीका में मिली 7 लाख साल पुरानी इंसान की हड्डियां, जिसने पलटकर रख दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Ancient Skull Found: मोरक्को के कैसाब्लांका शहर के पास वैज्ञानिकों को इंसानों के बहुत पुराने अवशेष मिले हैं. ये अवशेष करीब 7,73,000 साल पुराने हैं. यह खोज हमें हमारे पूर्वजों के बारे में कई नई बातें बताती है. यह खोज उस समय की है जब इंसान की अलग-अलग प्रजातियां जैसे निएंडरथल और डेनिसोवन एक-दूसरे से अलग होकर अपनी पहचान बना रही थीं. वैज्ञानिकों के पास मानव इतिहास के विकास को लेकर जो जानकारी कम थी ये अवशेष उस खाली जगह को भरन में मदद करेंगे. इन नमूनों से यह साबित होता है कि आधुनिक इंसानों के पूर्वज अफ्रीका में रहते थे और वहीं से हमारी प्रजाति की शुरुआत हुई थी.

इंसानों के कॉमन पूर्वज की खोज
वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के इंसान (होमो सेपियन्स), निएंडरथल और डेनिसोवन, ये तीनों लाखों साल पहले एक ही पुर्वज की संतान थे. आज से करीब 5.5 लाख से 7.6 लाख साल पहले ये तीनों एक-दूसरे से अलग होकर अपनी-अपनी प्रजाति बन गए. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कॉमन पूर्वज कौन था और कहां रहता था. हालांकि यह अभी भी रहस्य बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें: हीरे की तलाश में रेत छान रहे थे मजदूर, तभी रेगिस्तान में निकला 500 साल पुराना 'सोने का जहाज'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या थी वैज्ञानिकों की पुरानी थ्योरी?
पहले वैज्ञानिकों को लगा कि स्पेन की एक गुफा में रहने वाला होमो एंटेसेसर ही वह पूर्वज है. यह प्रजाति 8 लाख साल पहले रहती थी और इसमें पराने और नए दोनों तरह के इंसानों की झलक मिलती थी. अगर स्पेन वाली बात सच होती तो इसका मतलब यह होता कि इंसानों की इन तीनों प्रजातियों का बंटवारा यूरोप (यूरेशिया) में हुआ था न कि अफ्रीका में.

अफ्रीका या यूरोप?
स्पेन में मिले सबूतों के साथ एक बड़ी समस्या थी ति आज के इंसानों के जितने भी पुराने अवशेष मिले वो अफ्रीका में ही पाए गए. अब तक के सबसे पुराने आधुनिक इंसान के अवशेष मोरक्को में मिले थे जो लगभग 3,15,000 साल पुराने हैं. वैज्ञानिकों को विश्वास था कि हमारी शुरुआत अफ्रीका में हुई लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था. 

क्या मिल गया इतिहास का लापता पन्ना?
वैज्ञानिकों ने सामने समस्या थी कि उन्हें अफ्रीका में 10 लाख साल पहले के और 6 लाख साल पहले के इंसानों के सबूत मिल तो रहे थे लेकिन इनके बीच के समय का कुछ पता नहीं था. प्रोफेसर जीन-जैक्स हबलिन का कहना है कि पहले अफ्रीका में इस समय के अवशेष नहीं मिल रहे थे इसलिए हमें लगा कि वहां कोई नहीं रहता था. मोरक्को की एक जगह पर जबड़े की हड्डियां, दांत और रीढ़ की हड्डी मिले हैं. 

क्यों खास है ये खोज?
मोरक्को में मिली इन हड्डियों की उम्र सबसे ज्यादा मायने रखती है. यह उस समय की बात है जब इंसानों का परिवार अलग-अलग हिस्सों में बंट रहा था. इतने पुराने अवशेषों की सही उम्र जानना मुश्किल होता है लेकिन ये हड्डियां मिट्टी की एक ऐसी परत में मिलीं जो करीब 7,80,000 साल पहल बनी थी. उस समय धरती के चुंबकीय ध्रुव आपस में बदल गए थे. 

यह भी पढ़ें: समुद्र के 129 मीटर नीचे दिखी 'जादुई भूलभुलैया', रोबोट ने गहराई में खोजा रहस्यमयी ढांचा

इस खोज से क्या साबित होता है?
इस बदलाव ने दुनिया भर की चट्टानों पर एक खास निशान छोड़ दिया था जिससे वैज्ञानिकों को इनकी उम्र का पक्का यकीन हो गया और यह भी कि इंसानों का जन्म अफ्रीका में हुआ था. इस खोज को करने वाले प्रोफेसर हबलिन अभी इसे कोई बिल्कुल नई प्रजाति नहीं कह रहे हैं. उनका मानना है कि ये शायद पुराने होमो इरेक्टस का ही एक विकसित रूप थे जो धीरे-धीरे बदलकर आधुनिक इंसान बन रहे थे. यह पूरी जानकारी साइंस मैगजीन नेचर पत्रिका में छपी है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient humansHomo sapiens Evolution

Trending news

तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई