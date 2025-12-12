Advertisement
वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में फाड़ा बर्फीले कीड़े का पेट, अंदर जो देखा उससे खुली रह गई आंखें

वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में 'फाड़ा बर्फीले कीड़े का पेट', अंदर जो देखा उससे खुली रह गई आंखें

Antarctica Bug: अंटार्कटिका में एक खास तरह का छोटा कीड़ा, जिसे मिज भी कहते हैं, पाया जाता है. वैज्ञानिकों ने देखा है कि यह कीड़ा अब बहुत छोटे प्लास्टिक के टुकड़े खा रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:04 AM IST
वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में 'फाड़ा बर्फीले कीड़े का पेट', अंदर जो देखा उससे खुली रह गई आंखें

Science News: माइक्रो प्लास्टिक ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और यह सबसे दूर की जगहों तक पहुंच गया है और अंटार्कटिका भी इससे बचा नहीं है. वैज्ञानिकों ने अब एक और भी चिंताजनक चीज खोजी है और वह है  बर्फीले महाद्वीप पर रहने वाले इकलौते कीड़े के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है. इस कीड़े का नाम बेल्जिका अंटार्कटिका है और यह चावल के दाने जितना छोटा है. यह कीड़ा काई और शैवाल के अंदर रहता है, मरे पौधों को खाता है और मिट्टी के पोषक तत्वों को रीसाइकल करता है. यह स्टडी द टोटल एनवायरनमेंट में छपी है. 

क्या है इसपर वैज्ञानिकों की राय?
केंटकी यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक जैक डेवलिन ने कहा, 'अंटार्कटिका में प्लास्टिक का स्तर अभी भी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बहुत कम है और यह एक अच्छी बात है'. 'लेकिन अब हम कह सकते हैं कि यह प्लास्टिक इन जीवों के शरीर के अंदर पहुंच रहा है'. अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो यह इन कीड़ों के ऊर्जा संतुलन को बदलना शुरू कर देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या थी इसपर पुरानी रिसर्च?
पहले के रिसर्च के मुताबिक, अनुसंधान जहाज (Research Ships) और मिशन अंटार्कटिका की बर्फ में प्लास्टिक फैलाने के लिए जिम्मेदार पाए गए थे. अंटार्कटिका की बर्फ और समुद्री और समुद्री पानी में भी प्लास्टिक के छोटे टुकड़े मिले हैं. क्योंकि ये कीड़े या मक्खियां मिट्टी में मौजूद चीजों को तोड़कर जिंदा रहते हैं. इसलिए शोधकर्ता देखना चाहते थे कि क्या सूक्ष्म प्लास्टिक उनके शरीर के अंदर जा सकता है. 

क्या यह प्लास्टिक से लड़ पाएगा?
ये छोटे मच्छर मिज बहुत ही मजबूत होते हैं. वे ज्यादा ठंड, ज्यादा नमक, तापमान में बदलाव और तेज धूप को झेल सकते हैं. वैज्ञानिक डेवलिन ने सवाल उठाया कि क्या वे सूक्ष्म प्लास्टिक जैसे नए खतरे का सामना कर पाएंगे? या क्या यह प्लास्टिक उन्हें किसी ऐसी चीद के प्रति संवेदनशील बना देगा जिससे उनका सामना पहले कभी नहीं हुआ. इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में 10 दिनों तक मच्छरों को अलग-अलग मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक दिया. 

अंटार्कटिक से मिले सबूत
इसके बाद वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के 13 द्वीपों पर 20 जगहों से मच्छर के लार्वा जमा किए. उन्होंने लार्वा की आंतों की प्लास्टिक के लिए जांच की और 40 लार्वा में से टीम को केवल 2 सूक्ष्म प्लास्टिक के टुकड़े मिले. डेवलिन मानते हैं कि फिलहाल सूक्ष्म प्लास्टिक इन मिट्टी वाले समुदायों में बाढ़ की तरह नहीं फैला है. हालांकि, यह एक शुरुआती चेतावनी है कि यह गंदगी धीरे-धीरे अंटार्कटिका में फैल रही है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

