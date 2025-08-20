ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजी 81 करोड़ साल पुरानी चट्टान, अंदर जो मिला उसने उड़ा दिए होश, बताया...

815 Million Year old Rock: वैज्ञानिकों ने 81.5 करोड़ साल पुरानी एक चट्टान से प्राचीन हवा को निकालकर उसका अध्ययन किया है. इस हवा से उन्हें धरती के बहुत पुराने वायुमंडल के बारे में सीधी जानकारी मिली है. भू-रसायनज्ञ(Geochemist)डॉ. निगेल ब्लेमी और उनकी टीम ने एक तरीका निकाला है जिससे वह हैलाइट नाम के पत्थर के छोटे-छोटे बुलबुलो में फंसी गैस को माप सके. Geology नाम की पत्रिका में छपी इस खोज से वायुमंडल में नई जानकारी मिली है. साथ ही इसने हवा की बनावट के बारे में सालों से चली आ रही सोच को भी बदल दिया है.

कितना पुराना है ये पत्थर?

2016 में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में हैलाइट के नमूने लिए थे. उन्हें शक था कि इन सैंपल्स में गैस के बहुत छोटे बुलबुले बंद हैं. ये बुलबुले 81.5 करोड़ साल पुराने थे औ पहले के वैज्ञानिक इन्हें इतना छोटा मानते थे कि उनका एनालिसिस नहीं किया जा सकता. वैज्ञानिकों ने हैलाइट के नमूनों को एक खाली चैंबर में रखकर धीरे-धीरे कुचला जिससे बुलबुलों में फंसी गैस बाहर आ गई.

यह भी पढ़ें: समुद्र के नीचे मिले गड्ढे, निकल रहा इतना हाइड्रोजन कि पूरी दुनिया चौंक गई! वैज्ञानिक भी हैं हैरान

क्यों खास है ये खोज?

ब्लेमी ने बताया, 80 करोड़ साल से भी ज्यादा पहले वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन थी इस पर काफी बहस रही है. हमने फंसी हुई पुरानी गैसों का सीधा विश्लेषण करने का एक तरीका खोजा है और पाया कि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले आधी थी. यह सीधा माप लेने का तरीका पुराने अनुमान लगाने वाले तरीकों से बेहतर है क्योंकि वो अलग-अलग नतीजे देते थे.

रिसर्च में क्या सामने आया?

टीम ने जांच में पाया कि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 10.3 प्रतिशत से 13.4 के बीच था. यह पहले के लगाए गए अनुमान से बहुत ज्यादा है जो सिर्फ 2% था. आज की धरती में वायुमंडल में 20.9% ऑक्सीजन है. इस खोज से पता चलता है कि उस समय धरती पर शायद ऐसे और भी जटिल जीव रहे होंगे जैसा की पहले माना जाता था.

पहले कितना रहा होगा ऑक्सीजन?

वैज्ञानिकों की एक और टीम ने इस डाटा की फिर से जांच की और कहा कि, ऑक्सीजन का स्तर शायद 6.6% रहा होगा. हालांकि यह 10.3 प्रतिशत से कम है फिर भी यह उस समय के लगाए गए अनुमान से बहुत ज्यादा है. यह अध्ययन बताता है कि इतने पुराने सिस्टम की जांच करना कितना मुश्किल है. करोड़ों सालों की रासायनिक प्रतिक्रियाएं फंसी हुई गैसों की बनावट को बदल सकती है.

यह भी पढें: Ancient Tunnels: 10 लाख साल पुरानी सुरंग में वैज्ञानिकों को मिला ये सफेद पाउडर, देखते ही बोले 'ये क्या'...