ऑस्ट्रेलिया में मिला 'नॉन-बाइटिंग मिज' का 15 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, इसने फेल कर दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

150 Million Year Old Fossil: वैज्ञानिकों को टेल्माटोमिया टैलब्रागरिका नाम के मीठे पानी के एक कीट का बहुत पुराना फॉसिल मिला है. यह जीवाश्म 15.1 करोड़ सला पुराना है और ऑस्ट्रेलिया में मिला है. यह जीवाश्म दिखाता है कि ये मच्छर विकास के दौरान कैसे बदले थे जिसकी पुरानी मान्यताएं गलत साबित होती हैं. अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की इस टीम की खोज से इन कीड़ों की शुरुआत और दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना से उनके हैरान कर देने वाले संबंधों के बारे में बताता है. टेल्माटोमिया टैलब्रागरिका का जीवाश्म चिरोनोमिडे परिवार का सबसे पुराना सदस्य है.

कहां रहता था ये जीव?

15.1 करोड़ साल पुराने इस जीवाश्म को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शांत पानी में रहता था. इस जगह ने इसके अंदर एक अनोखा बदलाव पैदा किया. यह बदलाव टर्मिनल डिस्क है. पहले माना जाता था कि यह डिस्क सिर्फ समुद्री जीवों में होती है. बता दें कि यह डिस्क इस कीट को चट्टानों से मजबूती से चिपके रहने में मदद करती थी.

क्यों दिलचस्प है ये खोज?

इस खोज का सबसे खास और रोचक हिस्सा यह है कि यह दक्षिणी गोलार्ध के जीवन और भूोगल के पुराने इतिहास के कई लंबों सवालों के जवाब देती है. कई सालों से वैज्ञानिक उन जीवों की शुरुआत और बदलाव के बारे में सोचते रहे हैं जो अब दक्षिणी गोलार्ध के देशों में रहते थे. यह रिसर्च बताती है कि गोंडवाना जैसे बहुत पुराने महाद्वीपों ने इस क्षेत्र के जीवों की विविधता(Biodiversity)को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई होगी.

वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिली?

यह कीड़े जिसका नाम टेल्माटोमिया टैलब्रागरिका है वह चिरोनोमिडे नाम के परिवार से आता है. इस परिवार के कीटों ने हमेशा एंटोमोलॉजिस्ट को आकर्षित किया है. इन कीड़ों को आमतौर पर नॉन-बाइटिंग मिज(ना काटने वाले मच्छर)कहा जाता है. आज के समय में ये मीठे पानी के तालाबों, झीलों, और नदियों के इकोसिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा है. हालांकि, यह नई खोज बताती है कि उनका विकास का इतिहास पहले जितना समझा जाता था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकता है.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

टेल्माटोमिया टैल्ब्रागरिका की खोज से गोंडवाना की जैव-विविधता के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है. गोंडवाना वह बड़ा महाद्वीप था जो पहले दक्षिणी गोलार्ध के ज्यादातर महाद्वीपों को जोड़ता था. यह फॉसिल बताता है कि, यह कीट प्रजाति और इसके साथ कई और प्रजातियां भी इस अलग और स्थिर वातावरण में तब विकसित हुई होंगी जब यह बड़ा भूभाग टूटना शुरू भी नहीं हुआ था.

क्या निकला इसका नतीजा?

इस रिसर्च में बताया गया है कि गोंडवाना में रहने वली कीटों की आबादी विकरियंस(Vicariance)नाम की प्रक्रिया से गुजरी. इस प्रोसेस में नदियां और पहाड़ों जैसी भौगोलिक रूकावटों की वजह से जीवों की आबादी अगल-थलग पड़ गई और फिर खुद विकसित होने लगी. आधुनिक दक्षिणी गोलार्ध(Southern Hemisphere)के इकोसिस्टम की जैव-विविधता को समझने के लिए यह घटना बहुत जरूरी है और यहीं इस रिसर्च का मुख्य विषय है.