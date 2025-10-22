Advertisement
trendingNow12970822
Hindi Newsविज्ञान

ऑस्ट्रेलिया में मिला 'नॉन-बाइटिंग मिज' का 15 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, इसने फेल कर दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Science Latest News: मीठे पानी के एक छोटे कीड़े, जिसे मिज कहते हैं, का 15 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है. इससे पता चलता है कि जीवाश्म से पता चला है कि उस समय जीवों में विकास के दौरान कितने हैरान कर देने वाले बदलाव थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया में मिला 'नॉन-बाइटिंग मिज' का 15 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, इसने फेल कर दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

150 Million Year Old Fossil: वैज्ञानिकों को टेल्माटोमिया टैलब्रागरिका नाम के मीठे पानी के एक कीट का बहुत पुराना फॉसिल मिला है. यह जीवाश्म 15.1 करोड़ सला पुराना है और ऑस्ट्रेलिया में मिला है. यह जीवाश्म दिखाता है कि ये मच्छर विकास के दौरान कैसे बदले थे जिसकी पुरानी मान्यताएं गलत साबित होती हैं. अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की इस टीम की खोज से इन कीड़ों की शुरुआत और दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना से उनके हैरान कर देने वाले संबंधों के बारे में बताता है. टेल्माटोमिया टैलब्रागरिका का जीवाश्म चिरोनोमिडे परिवार का सबसे पुराना सदस्य है. 

कहां रहता था ये जीव?
15.1 करोड़ साल पुराने इस जीवाश्म को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शांत पानी में रहता था. इस जगह ने इसके अंदर एक अनोखा बदलाव पैदा किया. यह बदलाव टर्मिनल डिस्क है. पहले माना जाता था कि यह डिस्क सिर्फ समुद्री जीवों में होती है. बता दें कि यह डिस्क इस कीट को चट्टानों से मजबूती से चिपके रहने में मदद करती थी. 

यह भी पढ़ें: आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिपी मिली 'सीक्रेट दुनिया'! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, बोले- 'ये धरती को...'

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों दिलचस्प है ये खोज?
इस खोज का सबसे खास और रोचक हिस्सा यह है कि यह दक्षिणी गोलार्ध के जीवन और भूोगल के पुराने इतिहास के कई लंबों सवालों के जवाब देती है. कई सालों से वैज्ञानिक उन जीवों की शुरुआत और बदलाव के बारे में सोचते रहे हैं जो अब दक्षिणी गोलार्ध के देशों में रहते थे. यह रिसर्च बताती है कि गोंडवाना जैसे बहुत पुराने महाद्वीपों ने इस क्षेत्र के जीवों की विविधता(Biodiversity)को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई होगी.

वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिली?
यह कीड़े जिसका नाम टेल्माटोमिया टैलब्रागरिका है वह चिरोनोमिडे नाम के परिवार से आता है. इस परिवार के कीटों ने हमेशा एंटोमोलॉजिस्ट को आकर्षित किया है. इन कीड़ों को आमतौर पर नॉन-बाइटिंग मिज(ना काटने वाले मच्छर)कहा जाता है. आज के समय में ये मीठे पानी के तालाबों, झीलों, और नदियों के इकोसिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा है. हालांकि, यह नई खोज बताती है कि उनका विकास का इतिहास पहले जितना समझा जाता था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकता है. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
टेल्माटोमिया टैल्ब्रागरिका की खोज से गोंडवाना की जैव-विविधता के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है. गोंडवाना वह बड़ा महाद्वीप था जो पहले दक्षिणी गोलार्ध के ज्यादातर महाद्वीपों को जोड़ता था. यह फॉसिल बताता है कि, यह कीट प्रजाति और इसके साथ कई और प्रजातियां भी इस अलग और स्थिर वातावरण में तब विकसित हुई होंगी जब यह बड़ा भूभाग टूटना शुरू भी नहीं हुआ था. 

यह भी पढ़ें: हिंद महासागर के नीचे है दुनिया का सबसे बड़ा छेद, वैज्ञानिकों ने इसे कहा- 'समुद्र का ब्लैक होल'

क्या निकला इसका नतीजा?
इस रिसर्च में बताया गया है कि गोंडवाना में रहने वली कीटों की आबादी विकरियंस(Vicariance)नाम की प्रक्रिया से गुजरी. इस प्रोसेस में नदियां और पहाड़ों जैसी भौगोलिक रूकावटों की वजह से जीवों की आबादी अगल-थलग पड़ गई और फिर खुद विकसित होने लगी. आधुनिक दक्षिणी गोलार्ध(Southern Hemisphere)के इकोसिस्टम की जैव-विविधता को समझने के लिए यह घटना बहुत जरूरी है और यहीं इस रिसर्च का मुख्य विषय है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति