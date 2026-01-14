चीन में मिले तोप के गोल जैसे डायनासोर के अंडे, वैज्ञानिक बोले- इसमें तो कुछ और ही...

New Discovery in China: पूर्वी चीन के एक इलाके में वैज्ञानिकों को डायनासोर के 2 अनोखे अंडे मिले हैं. ये अंडे बाहर से तो बिल्कुल गोल और सही-सलामत थे लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो दंग रह गए. इन अंडों के अंदर न तो डायनासोर के बच्चे की हड्डियां थीं और न ही शरीर का कोई हिस्सा. इसकी जगह अंडों के अदर चमकदार और बेशकीमती खनिजों के पत्थर भरे हुए थे. ये अंडे चीन के अनहुई प्रांत में मिले हैं जहां करोड़ों साल पहले डायनासोर रहा करते थे. वैज्ञानिकों ने पहले भी अंडों की खोज की है लेकिन क्रिस्टल से भरे अंडे मिलना बहुत बड़ी बात है.

किसने की अंडों की जांच?

चीन की *अनहुई यूनिवर्सिटी और नानजिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन अंडों की बारीकी से जांच की है. इस टीम का नेतृत्व किंग हे नाम के वैज्ञानिक ने किया. उन्होंने पाया कि ये अंडे लगभग 13 सेंटीमीटर चौड़े हैं. हैरानी की बात रही कि अंडों के अंदर डायनासोर के बच्चे नहीं बल्कि कैल्साइट नाम के खनिज जमे हुए थे.

अंडों को क्या नाम दिया गया?

दरअसल, हुआ ऐसा कि लाखों साल पहले जब अंडों के अंदर का जीव खत्म हो गया तो वहां खाली जगह बची उसमें धीरे-धीरे यह चमकदार खनिज भर गया और पत्थरों के सुंदर गुच्छे बन गए. वैज्ञानिकों ने इन अंडों को एक नया नाम दिया है शिक्सिंगूलिथस कियानशानेंसिस (Shixingoolithus qianshanensis). इनमें हड्डियां नहीं थीं लेकिन वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप की मदद से अंडों के छिलकों की बनावट की जांच की.

खनिज में कैसे बदले अंडे?

वैज्ञानिकों ने बताया कि लाखों साल पहले जब इन अंडों के अंदर का जीव खत्म हो गया तो वहां खाली जगह बच गई. धीरे-धीरे समय के साथ जमीन के अंदर का पानी जिसमें काफी सारे खनिज थे, इन अंडों के अंदर रिसने लगे. यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और वह पानी वहां जमा होकर ठोस पत्थर बन गया. कियानशान बेसिन नाम के इलाके में इस तरह की प्रजाति का अंडा पहली बार मिला है.

कितने पुराने हैं ये अंडे?

चीन में मिले ये अंडे करीब 6.5 करोड़ साल पुराने हैं जब डायनासोरों का राज खत्म होने वाला था. आज से कई करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक करीब 10 किमी चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था. उस टक्कर से हवा में इतनी धूल और जहरीली गैसें भर गईं कि सूरज की रोशनी आना बंद हो गई और पेड़-पौधे खत्म होने से धरती का मौसम पूरी तरह बदल गया. इसी वजह से सारे डायनासोर धरती से खत्म हो गए.