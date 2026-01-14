Advertisement
trendingNow13074027
Hindi Newsविज्ञानचीन में मिले तोप के गोल जैसे डायनासोर के अंडे, वैज्ञानिक बोले- इसमें तो कुछ और ही...

चीन में मिले तोप के गोल जैसे डायनासोर के अंडे, वैज्ञानिक बोले- इसमें तो कुछ और ही...

Dinosaur Egg: चीन के वैज्ञानिकों को डायनासोर के दो बिल्कुल गोल अंडे मिले हैं. लेकिन जब उन्होंने इसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गए. आमतौर पर ऐसे अंडों के अंदर हड्डियां मिलती हैं लेकिन इन अंडों के अंदर कुछ ऐसी चीज मिल जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन में मिले तोप के गोल जैसे डायनासोर के अंडे, वैज्ञानिक बोले- इसमें तो कुछ और ही...

New Discovery in China: पूर्वी चीन के एक इलाके में वैज्ञानिकों को डायनासोर के 2 अनोखे अंडे मिले हैं. ये अंडे बाहर से तो बिल्कुल गोल और सही-सलामत थे लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो दंग रह गए. इन अंडों के अंदर न तो डायनासोर के बच्चे की हड्डियां थीं और न ही शरीर का कोई हिस्सा. इसकी जगह अंडों के अदर चमकदार और बेशकीमती खनिजों के पत्थर भरे हुए थे. ये अंडे चीन के अनहुई प्रांत में मिले हैं जहां करोड़ों साल पहले डायनासोर रहा करते थे. वैज्ञानिकों ने पहले भी अंडों की खोज की है लेकिन क्रिस्टल से भरे अंडे मिलना बहुत बड़ी बात है. 

किसने की अंडों की जांच?
चीन की *अनहुई यूनिवर्सिटी और नानजिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन अंडों की बारीकी से जांच की है. इस टीम का नेतृत्व किंग हे नाम के वैज्ञानिक ने किया. उन्होंने पाया कि ये अंडे लगभग 13 सेंटीमीटर चौड़े हैं. हैरानी की बात रही कि अंडों के अंदर डायनासोर के बच्चे नहीं बल्कि कैल्साइट नाम के खनिज जमे हुए थे. 

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह के पास है धरती का रिमोट कंट्रोल, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया अजीबोगरीब खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

अंडों को क्या नाम दिया गया?
दरअसल, हुआ ऐसा कि लाखों साल पहले जब अंडों के अंदर का जीव खत्म हो गया तो वहां खाली जगह बची उसमें धीरे-धीरे यह चमकदार खनिज भर गया और पत्थरों के सुंदर गुच्छे बन गए. वैज्ञानिकों ने इन अंडों को एक नया नाम दिया है शिक्सिंगूलिथस कियानशानेंसिस (Shixingoolithus qianshanensis). इनमें हड्डियां नहीं थीं लेकिन वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप की मदद से अंडों के छिलकों की बनावट की जांच की. 

खनिज में कैसे बदले अंडे?
वैज्ञानिकों ने बताया कि लाखों साल पहले जब इन अंडों के अंदर का जीव खत्म हो गया तो वहां खाली जगह बच गई. धीरे-धीरे समय के साथ जमीन के अंदर का पानी जिसमें काफी सारे खनिज थे, इन अंडों के अंदर रिसने लगे. यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और वह पानी वहां जमा होकर ठोस पत्थर बन गया. कियानशान बेसिन नाम के इलाके में इस तरह की प्रजाति का अंडा पहली बार मिला है. 

यह भी पढ़ें: पहले समझा पुरानी लकड़ी, लेकिन निकला 40,000 साल पुराना कंकाल! इस तहखाने की कहानी ने उड़ा दिए होश

कितने पुराने हैं ये अंडे?
चीन में मिले ये अंडे करीब 6.5 करोड़ साल पुराने हैं जब डायनासोरों का राज खत्म होने वाला था. आज से कई करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक करीब 10 किमी चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था. उस टक्कर से हवा में इतनी धूल और जहरीली गैसें भर गईं कि सूरज की रोशनी आना बंद हो गई और पेड़-पौधे खत्म होने से धरती का मौसम पूरी तरह बदल गया. इसी वजह से सारे डायनासोर धरती से खत्म हो गए. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Dinosaur eggdinosaur egg found in china

Trending news

कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल