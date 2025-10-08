चीन में मिला असली 'ड्रैगन' का कंकाल, 24 करोड़ साल पुराने जीवाश्म को देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Billions Year old Dragon Fossil: चीन में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही खास 24 करोड़ साल पुराना कंकाल मिला है. इस प्राचीन समुद्री छिपकली का नाम डायनोसेफालोसॉरस ओरिएंटलिस है. इस जीव की गर्दन बहुत ही असामान्य तौर पर लंबी है जिसकी वजह से लोग इसे पौराणिक चीनी ड्रैगन जैसा बता रहे हैं. यह खोज वैज्ञानिकों को ट्राइएसिक काल कते समुद्री जीवन के बारे में नई जानकारी देगी. यह लगभग 16 फीट लंबा है और इसका कंकाल लगभग पूरा मिला है. हालांकि इस जीव के बारे में पहले भी पता चला था और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म है.

इस खोज की खास बात क्या है?

डायनोसेफालोसॉरस ओरिएंटलिस की सबसे खास बात उसकी लंबी और लचीली गर्दन है जो इसे बाकी समुद्री जीवों से अलग बनाती है. इसकी गर्दन में कुल 32 हड्डियां थीं. यह गर्दन सिर्फ लंबी नहीं थी बल्कि इसकी लंबाई तो इसके पूरे शरीर और पूंछ की कुल लंबाई से भी ज्यादा थी. यह अनोखी बनावट इश जीव को पानी के अंदर शिकार करने और आसानी से घूमने में बहुत मदद करती रही होगी.

पानी में तेज चलने कैसे चलता था?

डायनोसेफालोसॉरस ओरिएंटलिस सिर्फ अपनी लंबी गर्दन के लिए नहीं बल्कि उसक पूरा शरीर पानी में रहने के लिए बना था. इसका शरीर एक चिकनी टॉरपीडो के आकार का था जिससे यह पानी में तेज चल सकता था. इसके हाथ पैर चप्पू जैसे बन गए थे. इससे यह पानी में बहुत अच्छी तरह तैर सकता था. हालांकि यह जमीन पर ठीक से नहीं चल सकता था. साथ ही इस जीवाश्म के पेट में मछलियों के अवशेष भी मिले हैं. समुद्र में रहने के लिए पूरी तरह से ढला हुआ होने और अपनी लंबी गर्दन के कारण सबसे सफल शिकारियों में से एक बन गया.

इस खोज से क्या जानकारी मिली?

डायनोसेफालोसॉरस ओरिएंटलिस का यह जीवाश्म समुद्री छिपकलियों के बारे में नई बातें बताता है. 2021 में और ज्यादा जांच करने के बाद वैज्ञानिकों ने डायनोसेफालोसॉरस को एक अलग परिवार में रख दिया है. यह दिखाता है कि जीव पेक्टोडेंस जैसे मिलते-जुलते जीवों से कितना अलग था. इसके कंकाल की बारीकियों से वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलती हहै कि यह जीन ट्राएसिक काल के दूसरे समुद्री सरीसृप आपस में कैसे जुड़े थे.