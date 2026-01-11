Lost Ship: समुद्र के 2000 फीट नीचे मिला 1 लाख करोड़ का खजाना, 300 साल बाद मिला 'सोने का जहाज'

Advertisement
Lost Columbian Ship:  कैरेबियन सागर के नीचे इस जहाज में लगभग 17 अरब डॉलर की कीमत का सोना, चांदी और कीमती रत्न मिले हैं. यह जहाज 300 साल पहले समुद्र में डूब गया था और तब से इसका पता नहीं चल पा रहा था. वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने आखिरकार इसे ढूंढ निकाला है. 

 

Worlds Richest Shipwreck: कोलंबिया के समुद्र तट के पास सैन जोस नाम के एक डूबे हुए जहाज का मलबा मिला है. यह कोई मामूली जहाज नहीं है बल्कि इसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना माना जा रहा है. अनुमान है कि इस जहाज में मौजूद सोने और चांदी की कीमत आज के समय में लगभग 17 अरब डॉलर (लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए) है. एक नई स्टडी के मुताबिक, यह जहाज स्पेन के बेड़े का हिस्सा था. साल 1708 में ब्रिटिश सेना ने इस पर हमला किया था जिसके बाद यह समुद्र में डूब गया था. वैज्ञानिकों ने जब गहराई में जाकर जांच की तो सोने के सिक्के, तोप और मिट्टी के बर्तन मिले हैं. 

कब डूबा था खजाने से भरा जहाज?
यह जहाज स्पेन का था जो दक्षिण-अमेरिका से सोना-चांदी और कीमती सामान लेकर जा रहा था जिसका मकसद युद्ध के लिए पैसा जुटाना था. साल 1708 में ब्रिटिश युद्धपोतों ने इसपर अचानक हमला कर दिया. इस हमले में जहाज पर जोरदार धमाका हुआ और वह बेशकीमती खजाने से साथ समुद्र में डूब गया. यह मलबा समुद्र की सतह से 2,000 फीट नीचे पड़ा था. 

किसका था ये बेशकीमती खजाना?
खजाने में मिले सिक्के आज की तरह गोल नहीं बल्कि टेढ़े-मेढ़े हैं. इन सिक्कों पर खास निशान बने हैं जैसे यरूशलेम क्रॉस और समुद्र की लहरों के ऊपर बने खंभे. इन निशानों को देखकर वैज्ञानिकों ने पहचाना कि ये सिक्के स्पेन के राजा के समय के हैं. खोजकर्ताओं को यह भी पता चला कि ये सिक्के एंडीज की पहाड़ियों के निकाले गए सोने से बने थे. 

क्यों खास है वैज्ञानिकों के लिए ये खोज?
यह जहाज बताता है कि 300 साल पहले स्पेनिश साम्राज्य कितना ताकतवर था और उसका व्यापार कैसे चलता था. जहाज पर मिले सिक्के और धातु पेरू और बोलीविया के पहाड़ी इलाकों से निकाले गए थे. उस दौर में समुद्र में ब्रिटिश सेना और समुद्री डाकुओं का बहुत अधिक खतरा रहता था. इस खोज से उस समय की तकनीक और अलग-अलग देशों के बीच होने वाले लेन-देन के बारे में नई बातें पता चलेंगी. 

