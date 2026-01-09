Lost Ship: समंदर की गहराई में मिला 600 साल पुराना जहाज, साइज में दो मंजिला इमारत से भी बड़ा

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों को 15वीं सदी का एक विशाल जहाज मिला है जिसका नाम स्वेलगेट 2 (Svelget 2) रखा गया है. यह एक खास तरह का जहाज है जिसे कॉग कहा जाता था. उस जमाने में उत्तरी यूरोप में व्यापार के लिए ऐसे ही जहाजों का इस्तेमाल होता था. यह अब तक का मिला सबसे बड़ा कॉग जहाज है. यह जहाज लगभग 28 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई करीब 6 मीटर या लगभग दो मंजिला इमारत जितना ऊंचा है. कोपेनहेगन में समुद्र के पास निर्माण का काम चल रहा था उसी दौरान पानी के नीचे की जांच की उन्हें यह जहाज मिला.

किस लिए बनते थे ऐसे बड़े जहाज?

इस जहाज को सोना-चांदी नहीं बल्कि लकड़ी, नमक और खाने-पीने का भारी सामान ढोने के लिए बनाया गया था. यह जहाज इस बात का सबूत है कि 600 साल पहले यूरोप के बड़े शहरों को बसाने के लिए भारी सामान एक से दूसरी जगह ले जाना कितना जरूरी था. इसे इतना बड़ा इसी वजह से बनाया गया जिससे यह भारी सामान लेकर जा सके.

कैसा था इस जहाज का डिजाइन?

इसका नीचला हिस्सा चपटा था दीवारें ऊंची थीं, साथ ही एक बहुत बड़ा पाल लगा हुआ था जिससे यह हवा के सहारे आसानी से भारी वजन लेकर जा सके. इन जहाजों की सबसे बड़ी खूबी थी कि इन्हें चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी लेकिन ये बहुत सार सामान अपने साथ लेकर जा सकते थे. कोपेनहेगन में मिला यह जहाज उस समय के यूरोप को जोड़ने का मुख्य जरिया था.

कई देशों की लगी थी मेहनत

वैज्ञानिकों ने जब इस जहाज की लकड़ी की जांच की तो पता चला कि इसे बनाने में कई देशों की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ थी. जहाज के बाहरी तख्ते पोलैंड के जंगलों से आए थे जबकि जहाज का अंदरूनी ढांचा नीदरलैंड की लकड़ी से बना था. समुद्र के नीचे जमा कीचड़ और मिट्टी की मोटी परत ने इस जहाज को सड़ने से बचाए रखा. जहाज का एक हिस्सा इतना सुरक्षित है कि उस दौर की रस्सियां भी सही-सलामत मिली हैं.