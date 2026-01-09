Advertisement
trendingNow13068669
Hindi Newsविज्ञानLost Ship: समंदर की गहराई में मिला 600 साल पुराना जहाज, साइज में दो मंजिला इमारत से भी बड़ा

Lost Ship: समंदर की गहराई में मिला 600 साल पुराना जहाज, साइज में दो मंजिला इमारत से भी बड़ा

Ancient Ship Found: समुद्र के तट पर वैज्ञानिकों को 600 सालों से खोए हुए जहाज का मलबा मिला है. यह जहाज मध्यकाल का है और इसकी खोज से पता चलता है कि उस जमाने में भी लोग कितने बड़े-बड़े जहाज बनाना जानते थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 09, 2026, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lost Ship: समंदर की गहराई में मिला 600 साल पुराना जहाज, साइज में दो मंजिला इमारत से भी बड़ा

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों को 15वीं सदी का एक विशाल जहाज मिला है जिसका नाम स्वेलगेट 2 (Svelget 2) रखा गया है. यह एक खास तरह का जहाज है जिसे कॉग कहा जाता था. उस जमाने में उत्तरी यूरोप में व्यापार के लिए ऐसे ही जहाजों का इस्तेमाल होता था. यह अब तक का मिला सबसे बड़ा कॉग जहाज है. यह जहाज लगभग 28 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई करीब 6 मीटर या लगभग दो मंजिला इमारत जितना ऊंचा है. कोपेनहेगन में समुद्र के पास निर्माण का काम चल रहा था उसी दौरान पानी के नीचे की जांच की उन्हें यह जहाज मिला. 

किस लिए बनते थे ऐसे बड़े जहाज?
इस जहाज को सोना-चांदी नहीं बल्कि लकड़ी, नमक और खाने-पीने का भारी सामान ढोने के लिए बनाया गया था. यह जहाज इस बात का सबूत है कि 600 साल पहले यूरोप के बड़े शहरों को बसाने के लिए भारी सामान एक से दूसरी जगह ले जाना कितना जरूरी था. इसे इतना बड़ा इसी वजह से बनाया गया जिससे यह भारी सामान लेकर जा सके. 

यह भी पढ़ें: मुंबई से दोगुना बड़ा आइसबर्ग हो रहा है खत्म, NASA की सैटेलाईट ने अंतरिक्ष से दिखाई तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा था इस जहाज का डिजाइन?
इसका नीचला हिस्सा चपटा था दीवारें ऊंची थीं, साथ ही एक बहुत बड़ा पाल लगा हुआ था जिससे यह हवा के सहारे आसानी से भारी वजन लेकर जा सके. इन जहाजों की सबसे बड़ी खूबी थी कि इन्हें चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी लेकिन ये बहुत सार सामान अपने साथ लेकर जा सकते थे. कोपेनहेगन में मिला यह जहाज उस समय के यूरोप को जोड़ने का मुख्य जरिया था. 

यह भी पढ़ें: आर्कटिक महासागर के 4 किमी नीचे मिली 'दूसरी दुनिया', वैज्ञानिकों ने गहराई में खोजा अनोखा इकोसिस्टम

कई देशों की लगी थी मेहनत
वैज्ञानिकों ने जब इस जहाज की लकड़ी की जांच की तो पता चला कि इसे बनाने में कई देशों की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ थी. जहाज के बाहरी तख्ते पोलैंड के जंगलों से आए थे जबकि जहाज का अंदरूनी ढांचा नीदरलैंड की लकड़ी से बना था. समुद्र के नीचे जमा कीचड़ और मिट्टी की मोटी परत ने इस जहाज को सड़ने से बचाए रखा. जहाज का एक हिस्सा इतना सुरक्षित है कि उस दौर की रस्सियां भी सही-सलामत मिली हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

lost shipHindi Science news

Trending news

BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
Tamil Nadu Elections
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
jammu kashmir weather
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
Mamata Banerjee
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
Mamata Banerjee
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
Karnatka
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
Shashi Tharoor
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन